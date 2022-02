LoveYoli está más que acostumbrada a la exposición mediática, pues, después de pasar por GH 15, ha continuado mostrándose públicamente a través de su canal de Mtmad. Sin embargo, a veces este contenido le pasa factura, como le ha sucedido en su último vídeo.

Tanto ella como su marido, Jorge Moreno, han aceptado el reto de intercambiarse los móviles durante unos minutos, y él ha sido el que más maldades ha hecho, pero también el que más escaldado ha salido.

A solas, tras ver algunos inocentes mensajes de Instagram, decidió hacerse pasar por su mujer para hablarle a su suegra y decirle que habían discutido porque había descubierto unos mensajes con otras chicas.

"Nos hemos enfadado, hemos discutido [...] He visto unos mensajes con chicas", le dijo. Entonces, su suegra le preguntó si se había enfadado por su culpa. "Espérate, que aún salen los trapos sucios", comentó Jorge dirigiéndose a cámara.

Jorge y Yoli se intercambian los móviles y ARDE TROYA 🔥https://t.co/njmZifCPpY — mtmad (@mtmad) February 23, 2022

"Pero vamos, que si ya van por ahí los tiros, no te fíes. Créete lo malo, porque pinta así", sentenció la madre de LoveYoli, pensando que hablaba con su hija. "Esta me cepilla al momento", declaró él y, volviendo al teléfono, le preguntó si creía que podría haber hecho algo así.

"Luego hablamos, pero sí. 100%", opinó la suegra, dejando con la boca abierta a Jorge Moreno. "La madre, como consejera es la mejor. Directamente va a lo peor. Me voy a callar, porque si no...", dijo él mirando a cámara. "Madre mía, cómo me quiere la suegra".

Entonces, le mandó un audio revelándole que era una broma y diciendo él quiere mucho a Yoli. "Si sigo un poco más, saco trapos sucios. Yo entiendo que es su madre y tiene que defenderla, pero me ha sorprendido las formas", opinó él.

Efectivamente, su suegra se enfadó al ver que le había gastado una broma. "No me parece bien. Y más cuando no me fio ni del tato después de todo lo que pasó", respondió la madre de LoveYoli, refiriéndose a lo que vivió con su exmarido, Jonathan.

"Esto es una broma porque ha sido lo primero que he pensado, pero para nada es así. Se lo ha tomado a mal, le habrá pillado en frío, pero se ha enfadado un poco", añadió él y, después, llamó a la exgranhermana y le dijo lo que había pasado.

La influencer criticó la broma que había hecho su esposo y le mandó un audio a su madre para tranquilizarla. Pero, acto seguido, Jorge Moreno le pidió que no le hiciera lo mismo a su madre "por salud", ya que ella tuvo una angina de pecho.

"A mi padre tampoco, no son la misma generación", argumentó él mientras a ella le parecía injusto no poder hacerlo. Finalmente, optó por gastarle una pequeña broma a su cuñada, pero nada comparado al disgusto que se llevó la madre de Yoli.