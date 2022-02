Les Corts rebutgen judicialitzar el repartiment dels fons europeus amb el 'no' de l'oposició

Aquesta proposició no de llei (PNL) arriba després que la Comunitat de Madrid, governada pel PP, portara els fons europeus als tribunals per uns fons addicionals destinats a la Comunitat Valenciana i altres tres autonomies per a projectes d'ocupació.

En concret, la proposta del PSPV defèn la "oportunitat històrica" que suposen els fons europeus i el diàleg entre CCAA per a establir uns criteris de repartiment "objectius i clars". Destaca així que el 97% dels 11.000 milions d'euros assignats a Espanya s'han repartit amb el "consens" de les comunitats, "possibilitant una recuperació justa i un creixement sòlid".

Per contra, la PNL demana rebutjar la judicialització dels fons de la UE i el "conseqüent retard" de la seua distribució, en considerar que llasta la recuperació "àgil".

Com a peticions, la iniciativa insta la Generalitat a desplegar un programa de contractació de personal auxiliar per a la captació d'aquests fons per part dels ajuntaments, així com a implantar una plataforma interactiva digital per a la seua gestió.

També demana facilitar tota la informació als municipis perquè els diners d'Europa es destinen als projectes "més transformadors", davant el coneixement del territori que tenen les entitats locals de les necessitats d'empreses, treballadors i llars.