La polémica condición a la prensa de Kate Middleton en su viaje a Dinamarca

No se habla de ello. U órdenes de arriba o movimiento para no rizar más el rizo. Sobre todo, porque estamos hablando de la familia real británica. Y ahí es preferible el silencio a hablar y despejar dudas. Ninguna pregunta podía ir por esos derroteros. En su visita oficial a Dinamarca, primer viaje al extranjero en solitario desde que comenzó la pandemia, Kate Middleton ha puesto una condición tan polémica como, quizá, pertinente en su caso, para que la prensa no le cuestione en absoluto sobre el príncipe Andrés.

Como explican desde Lecturas, la futura reina regente ha llevado a cabo multitud de actos en suelo danés, desde encontrarse con la princesa Mary hasta cortar un trozo de madera a martillazos o visitar el laboratorio de juegos de Lego, donde llegó a tirarse por un tobogán. Y en todas esas actividades la prensa autóctona no podía mencionar en absoluto el acuerdo al que el duque de York ha llegado con Virginia Giuffre y su denuncia por abusos sexuales cuando era menor de edad.

La polémica regla ha sido, sin embargo, llevada acabo a rajatabla por los periodistas que han acompañado a la esposa del príncipe Guillermo en cada uno de sus actos las 24 horas del día, dado que había un importante castigo para aquella persona que se saltase la condición: no podría volver a acreditarse para ninguno de los siguientes eventos que Kate ha protagonizado en el país de la península de Jutlandia.

La restricción de preguntar por el acuerdo extrajudicial del príncipe Andrés y Virginia Giuffre, eso sí, no ha sentado nada bien en Dinamarca, más que acostumbrados a poder cuestionar la labor y los problemas internos de su familia monárquica. No ocurre así en Reino Unido, donde a cada cita de la monarquía solo asiste un pequeño grupo de periodistas que luego distribuyen la información al resto de medios y que tienen una suerte de pacto de silencio con respecto a según qué temas.