L'humor boig dels Monty Python arriba a la Filmoteca de València dins del cicle amb Les Arts

La segona pel·lícula de la mítica companyia teatral britànica Monty Python és una irreverent i absurda recreació de la llegenda del rei Arturo i els cavallers de la Taula Redona. Al costat dels seus seguidors, el rei Arturo emprèn la cerca del Sant Grial, però, degut a que pateixen una època d'escassetat, hauran de suplir amb enginy la falta de mitjans.

Rodada en només un mes amb un pressupost molt limitat, aquesta paròdia d'humor absurd sobre l'Anglaterra medieval i els cavallers del rei Arturo és realment una excusa dels Monty Python per a traçar una àcida crítica dels estereotips de la vida moderna, utilitzant elements de l'Edat Mitjana com a base per a la seua sàtira.

El cicle 'Les Arts en La Filmoteca' presenta grans clàssics del cinema que estan inspirats o mantenen connexions amb òperes o espectacles musicals programats pel coliseu valencià. En aquesta ocasió, els relats de cavalleria protagonitzen el diàleg que Les Arts i La Filmoteca estableixen entre les seues respectives programacions, recorda la Conselleria de Cultura en un comunicat.

Amb motiu de la representació en Les Arts de l'òpera barroca 'Ariodante', de Georg Friedrich Händel, protagonitzada per un cavaller que viu les seues aventures en l'Escòcia medieval, La Filmoteca projecta 'Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores', la hilarant sàtira dels Monty Python inspirada en la llegenda artúrica.

Sota la direcció musical del mestre italià Andrea Marcon i la direcció escènica del londinenc Richard Jones, 'Ariodante' es representa de el 1 al 6 de març en el Palau dels Arts.

PRÒXIMES CITES

Després de la comèdia dels Monty Python, La Filmoteca de València té programades altres dos grans pel·lícules europees de la dècada dels setanta amb motiu de les representacions previstes en Les Arts per als pròxims mesos.

Al març es projecta 'Macbeth' (1971), de Roman Polanski, que establirà un diàleg amb la versió operística de Giuseppe Verdi. Finalment, al maig, La Filmoteca projecta 'Woyzeck' (1979), de Werner Herzog, coincidint amb la representació de l'òpera 'Wozzeck', d'Alban Berg, dos singulars adaptacions de l'obra teatral de Georg Büchner.