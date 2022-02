L'IVI destaca que el repte de la reproducció assistida serà realitat en dos anys: "Portar la clínica a casa"

L'IVIRMA ha organitzat aquest dijous un Simposi Mundial de Reproducció Assistida en el Museu de les Ciències de València en el qual s'analitzarà el futur de la infertilitat, "un problema que va en augment però que pot afrontar-se i arribar a la 'Infertilitat 3.0' gràcies a tècniques diverses com fer reversible l'envelliment de l'ovari i millorar la selecció embrionària.

El professor Pellicer ha explicat que el treball de les dones les impedeix desplaçar-se a les clíniques diàriament per a controlar el seu tractament. Per açò, estan desenvolupant una sonda uterina perquè es puguen realitzar les ecografies i s'administren també les hormones a casa. A més, ha ressaltat que en cinc o deu anys totes les pacients seran ja 'millennials' que ja han crescut amb les noves tecnologies, la qual cosa és un gran avantatge per al desenvolupament de la telemedicina.

Així mateix, els esforços investigadors se centren a fer reversible l'envelliment de l'ovari ja que el retard de la maternitat fins als 40 o 42 anys afecta a la qualitat dels òvuls. En eixe sentit, ha explicat que hi ha altres factors ambientals que també influeixen, com el tabaquisme, l'endometriosi o disruptors endocrins, però tots ells queden "tapats per l'edat". Fins ara, l'única solució era la donació d'òvuls, però "això no és una solució, és un remei".

No obstant açò, ja s'han aconseguit resultats clínics en el rejoveniment d'ovaris. Aquesta tècnica està indicada principalment per a dones amb menopausa precoç, que arriba abans dels 40 anys i que la tenen com a màxim des de fa dos anys, i seria recomanable fins als 44 o 45 anys. En aquests casos els ovaris encara tenen fol·licles i es poden activar i fer-los créixer. "No es pot tornar a una fertilitat quan com es té 23 anys, però sí aconseguir embarassos quan ja no pensava", ha destacat.

Sobre aquest tema, ha assenyalat que per a concentrar els avanços en aquesta tècnica, atés que la seua aplicació encara no és molt nombrosa, s'ha habilitat un centre especialitzat a Alacant de regeneració ovàrica i des d'allí es tracta dones de tota Espanya i de l'estranger, sobretot de França, Itàlia i d'Anglaterra.

SELECCIÓ EMBRIONÀRIA

El segon objectiu és millorar la selecció embrionària ja que encara és "molt ineficient" perquè en una transferència hi ha un 65 per cent de possibilitat d'èxit i queda "molt per avançar" perquè no es perda eixe 35% restant.

Per contra, assenyala que el trasplantament d'úter "mai" s'autoritzarà a Espanya l'Organització Nacional del Trasplantament (OMT) tot i que és una tècnica que cada vegada més països realitzen. "És una batalla perduda i és una llàstima", s'ha lamentat.

SENSE INFLUÈNCIA DEL COVID

D'altra banda, ha explicat que la pandèmia només ha afectat al tractament de pacients estrangeres, que representen un 20%, a causa de les restriccions de viatges, i que "s'està recuperant al ritme de l'aviació".

No obstant açò, no ha tingut cap rellevància en les pacients nacionals perquè des del primer moment es va demostrar que ni la covid ni la vacuna afectava a les embarassades ni als fetus. Per açò, la pandèmia ha retardat la maternitat voluntària en les dones que no tenien problemes, però les que "tenia necessitat d'algun tractament van continuar".

No obstant açò, la variant ómicron si que ha tingut un cert impacte els mesos del pic de l'onada perquè els nombrosos contagis de la dona o el marit han provocat retards en el començament del tractament, encara que està situació ja s'està revertint.