Ucraïna.- El cònsol d'Ucraïna a la Comunitat demana la suspensió de tota relació institucional amb Rússia

En un comunicat, el cònsol ha lamentat "l'agressió militar sense precedents a Europa des de començament de segle" i ha assegurat que no podria entendre's que una societat democràtica com la valenciana i les seues institucions públiques, empreses públiques, universitats públiques i privades, associacions empresarials o cíviques "participen en qualsevol iniciativa que afavorisca el règim totalitari i bel·licós de Putin, o que amb la seua passivitat es convertisquen en còmplices silenciosos de la seua violació global de la pau i els drets humans".

En aquest sentit, ha demanat la condemna unànime i incondicional a Rússia per l'agressió continuada a Ucraïna, "un país democràtic al que estem associats com a espanyols mitjançant l'Acord d'Associació entre Ucraïna i la Unió Europea", condemna que han d'expressar Les Corts i corporacions de les tres províncies i consistoris, particularment el de València com a ciutat germanada amb Odesa.

A més, ha reclamat "solidaritat" amb la comunitat ucraïnesa instant el govern de la nació que preste "immediatament" tota l'ajuda possible a Ucraïna -política, econòmica i defensiva- en coordinació amb els socis internacionals.

També ha sol·licitat la suspensió de tota relació institucional amb Rússia i els seus agents a la Comunitat Valenciana, particularment, "però no només les relatives al Cònsol Honorari de la Federació de Rússia a la Comunitat Valenciana, Ramón Congost Vallés, que hauria de renunciar immediatament al seu càrrec".

S'ha referit així mateix a "les pròpies de la Universitat de València, que ha deixat d'estar al servici de la pau -com manen els seus Estatuts- des que manté un Centre Rus dependent de la fundació pública russa 'Russkiy Mir' (Món Rus), creada per Putin i que és portaveu de la propaganda bèl·lica Cònsol Honorari d'Ucraïna a la Comunitat Valenciana".

"Açò mateix quant a les relacions amb la universitat presidencial russa RANEPA (Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration) que la UV ha aprofundit com cap altra universitat espanyola, per exemple emprenent un doble grau internacional precisament en Ciències Polítiques", ha prosseguit.