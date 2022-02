Puig insisteix que l'arribada de Volkswagen a Sagunt és "una decisió que ha de prendre i comunicar l'empresa"

En qualsevol cas, ha defès que el govern valencià ha treballat "molt durament" per atraure aquestes inversions i unes altres. "Per descomptat, no podem dir més", ha puntualitzat en una entrevista en COPE Canàries arreplegada per Europa Press, davant les informacions publicades sobre la possible arribada de la multinacional.

Puig, en general, ha destacat que la Comunitat és "un paradigma d'oportunitats i estabilitat" i ha garantit que el seu executiu continuarà treballant per atraure inversions transformadores, que és "per al que han de servir els fons europeus" de recuperació.

És més, ha recordat que encara està pendent que el Govern publique el Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) del vehicle elèctric i connectat, que serà finançat pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la UE.

Aquest dimecres, després de la publicació de les primeres informacions sobre la planta de Volkswagen, Puig ja va defendre que espera que la multinacional "prenga la decisió més correcta" i va assenyalar que a ell no li correspon "dir res".

Per la seua banda, fonts del grup Volkswagen van confirmar que encara no hi ha una "decisió definitiva" presa i que aquest dependrà de "criteris tècnics, econòmics i logístics, inclòs el potencial suport del Govern".

Les mateixes fonts també van garantir que es presentaran el PERTE una vegada el Govern òbriga la convocatòria, així com que anunciaran "els corresponents plans en el seu degut moment" i que no comentaran res més fins llavors.

AFAVORIRIA A FORD ALMUSSAFES

Un beneficiari d'aquesta futurible instal·lació de Volkswagen a Sagunt seria la factoria de Ford a Almussafes. De fet, segons ha publicat 'La Tribuna de la Automoción', la multinacional nord-americana ha firmat un acord amb Grup Volkswagen per a col·laborar en matèria d'electrificació.

Segons aquesta informació, el grup alemany ha aprovat que la seua gigafactoria de bateries per a cotxes elèctrics a Espanya, amb una capacitat 40 GWh, s'implante en uns terrenys al costat del port d'aquesta localitat valenciana. La planta, de la qual també se serviria el centre de Ford Almussafes si s'adjudica els dos models zero emissions als quals opta per a 2025, generarà prop de 3.500 llocs de treball.

Al gener, el sindicat majoritari en Ford Almussafes (UGT), va aconseguir un acord amb la direcció de Ford Europa en Colònia (Alemanya) per a poder presentar una proposta amb la qual aspira a fabricar els models elèctrics de la firma i assegurar la càrrega de treball durant els pròxims anys.

Precisament aquest dimecres, la Generalitat va aprovar definitivament el 'Proyecto de Expropiación por Tasación Conjunta de los terrenos de Parc Sagunt II' pel qual adquireix 5,6 milions de metres quadrats que incrementarà el patrimoni públic del sòl de caràcter industrial i permetrà la instal·lació de plataformes logístiques en aquests terrenys.