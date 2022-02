El reproche de Jorge Javier Vázquez a María Patiño por darle plantón en el teatro: "¡Ya no hace falta que vengas!"

Desde que Jorge Javier Vázquez llevara su obra, Desmontando a Séneca, al Teatro Reina Victoria de Madrid, ha estado haciendo una incesante campaña pública para que fueran a verle los espectadores de Sálvame. Pero también ha invitado a sus compañeros, aunque algunos no han ido aún.

María Patiño es una de ellas. El presentador está bastante ofendido de que la periodista haya rechazado su invitación de nuevo, y así se lo hizo ver este miércoles en su programa.

"Por séptima vez en poco tiempo me entero de que María Patiño me ha dado plantón de nuevo para ir al teatro porque te pasa algo en el culo, ¿no?", le preguntó, a lo cual ella dijo que no era por el culo, en el cual se había realizado un retoque estético, sino porque tenía que madrugar.

"Es que yo no puedo estar encerrada en un sitio todo el tiempo. Necesito salir y ver el aire. Pero te voy a ir a ver el próximo miércoles", argumentó ella, pero el catalán se enfadó. "Mira, ya no hace falta que vengas. ¡Hombre, ya está bien!".

"Voy a decir la verdad. María mañana tiene un juicio y no quiere ir al teatro porque lo que le gusta después es irse a cenar. Entonces, como mañana tiene un juicio, se tiene que acostar temprano. Pues mira, ¡no hace falta que vengas!", reprochó ofendido y provocó el desplante de su compañera. "Me da igual, pues no pienso ir nunca, así te lo digo. ¡No te voy a ver nunca!", dijo Patiño de fondo mientras Vázquez seguía con el programa.