Puig rebutja un avançament electoral malgrat la crisi del PP: "L'oportunisme mai porta bons resultats"

El president de la Generalitat i líder del PSPV, Ximo Puig, ha mantingut aquest dijous el seu rebuig a avançar les eleccions valencianes, previstes per a 2023, malgrat la crisi per la qual travessa el PP, ja que ha advertit que "no tindria cap sentit".