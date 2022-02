El PPCV creu "encertat" que Casado seguisca fins al Congrés: "Es mereix una transició tranquil·la"

"Si mereixia alguna cosa el president Casado era una transició tranquil·la a l'altura de la dignitat amb la qual ha desenvolupat la seua tasca com a president nacional i ens pareix encertat, que arribe al congrés com a president i s'acomiade. Ja ha dit que no optarà a la reelecció", ha manifestat Catalá a preguntes dels mitjans abans del ple de l'Ajuntament de València.

La 'número 2' del PP valencià ha confiat que "s'establisca un calendari àgil en el qual es puga desenvolupar eixe congrés amb unanimitat i un consens, que ja ho tenim".

"CONSENS" ENTORN DE FEIJÓO

En aquest sentit, ha asseverat que existeix "un consens entorn de la figura d'Alberto Núñez Feijóo", ja que consideren que "serà el millor per al futur del nostre partit".

La secretària general s'ha mostrat "especialment satisfeta" pel fet que la Valenciana "siga de les poques comunitats que tindrà dos representants en el comité organitzador".

En aquest sentit, ha detallat que un representant serà designat per la delegació regional de la Comunitat Valenciana i, a més, el president del comité serà l'eurodiputat valencià Esteban González Pons.

"Estem molt orgullosos i contents que començar ja sent una delegació amb tanta força en el pròxim Congrés", ha asseverat.