El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha celebrado este jueves la vista del recurso de César Román, conocido como el 'Rey del Cachopo', contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que le condenó a 15 años de cárcel por el homicidio de su pareja Heidy Paz Bulnes.

La condena se impuso después de que el jurado popular que enjuició los hechos le declarase culpable de la muerte de la joven hondureña de 25 años. En su sentencia, los magistrados de la Sección 26 consideraron al 'Rey del Cachopo' culpable de homicidio, con las agravantes de parentesco y razón de género.

En la sesión, Román, que ha estado presente a través de videoconferencia y ha hecho uso de su derecho a la última palabra, ha defendido su inocencia porque aún "no sabemos de qué manera falleció, no sabemos si hay homicidio o muerte natural". "En mi casa no se encontró ni una sola gota de sangre", se ha defendido el acusado que ha considerado que lo único que hay contra él es que "recibió una llamada de la fallecida".

Por su parte, la letrada de Román, Ana Isabel Peña, ha realizado una larga exposición de sus alegaciones y ha pedido la "libre absolución" de su representado porque todas las acusaciones de basan en "hipótesis" y "conjeturas policiales". Peña ha considerado que en el fallo de la Audiencia de Madrid se vulneran, entre otros, los derechos fundamentales de presunción de inocencia. Las nuevas pruebas presentadas por la letrada han sido rechazadas por el tribunal, que las ha considerado "irrelevantes": "No se dirigen a los aspectos nucleares de los hechos".

El Ministerio Fiscal, por contra, ha defendido el fallo "unánime, claro y bien fundamentado" del tribunal provincial y ha afirmado que existen "numerosas pruebas" que justifican la condena por homicidio al acusado. "Las dudas sobre la culpabilidad de Román son inexistentes", ha sentenciado la representante de la Fiscalía.

Por su lado, el letrado de la familia de Heidy Paz, Alexis Socias, ha dicho que "la sentencia debe ser mantenida" y ha considerado también que existen numerosas pruebas que prueban la culpabilidad de César Román, como la aparición de su huella en un bote de sosa cáustica, sustancia con la que se roció el cuerpo de la víctima. "Es un hecho irrefutable que la persona que causó la muerte de Heidy Paz fue César Román", ha concluido Socias.

El alto tribunal dará ahora a conocer su decisión en menos de dos semanas y contra ella cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, según han confirmado fuentes del TSJM.

Tras su detención dijo que Heidi pudo ser víctima de una banda de narcos



El juicio al 'Rey del Cachopo' se celebró en la Audiencia Provincial de Madrid el pasado mes de mayo. César Román estaba acusado de matar y descuartizar en agosto de 2018 a Heidi Paz. También de rociar su cuerpo con sosa cáustica y quemar algunas partes, mientras que la cabeza y las extremidades aún no se han encontrado.

La Fiscalía pedía para él 15 años y cinco meses de prisión por los delitos de homicidio y profanación de cadáver con las circunstancias agravantes de parentesco y de cometer los hechos por motivos de género. También solicitaba libertad vigilada por diez años. Por su parte la acusación particular solicitaba 26 años de prisión por asesinato.

El hostelero especializado en cachopos explicó tras su detención que a su exnovia la pudo matar una banda de narcos porque había contraído una deuda. Ya en el juicio afirmó que seguía viva.

Su letrada presentó informes de tres expertos en criminología que concluían que "no existe una sola prueba" de que cometiese el crimen, debido a contradicciones o incongruencias de los testigos y que la investigación policial arrancó "en un punto erróneo" y además adolece de "errores".

Así sucedieron los hechos

El escrito de acusación del Ministerio Público señalaba que César Román y Heidi Paz se conocieron a principios del mes de abril de 2018 cuando ella empezó a trabajar en la sidrería que el acusado regentaba en Madrid y que, a los pocos días de conocerse, iniciaron la relación sentimental que les llevó a vivir juntos.

Ya en junio, cuando la víctima comenzó a dudar sobre la continuidad de su relación sentimental, dejó una nota a César diciéndole que se iba de la vivienda porque tenía que pensar, y luego en la madrugada del 5 de agosto ella le llamó y se dirigió al domicilio que habían compartido.

Una vez allí, entre aproximadamente a las 06.00 y las 16.00 horas de ese 5 de agosto, el acusado "movido por el hecho de ser la víctima mujer, y no aceptar que ella quisiera distanciarse de él, con la intención de quitarle la vida, o al menos, representándose dicho resultado, le causó la muerte", añadía la Fiscalía.

La Fiscalía: el acusado "valiéndose de un cuchillo, le cortó los senos" e "intentó quemarlos"



Posteriormente, para evitar ser descubierto y que se pudiera identificar el cadáver, y "sin importarle el ultraje y la deshonra que ello suponía para el cuerpo sin vida" de Heidi, el procesado separó del cuerpo la cabeza y las extremidades y se deshizo de ellos, sin que se haya podido determinar la forma en que lo hizo".

Respecto del tronco de la mujer, el acusado "después de meterlo en una bolsa de plástico negra, lo introdujo en una maleta", y sobre las 16.21 de la tarde pidió un taxi en el que trasladó el cuerpo de la víctima desde el domicilio hasta una nave industrial del barrio de Usera de Madrid, prosigue el Ministerio Fiscal.

Entre el 5 y el 13 de agosto el acusado, "nuevamente" para evitar que se pudiera identificar el cadáver, lo roció con sosa cáustica, "y valiéndose de un cuchillo, le cortó los senos, que tenían unos implantes de silicona, y junto con un colgante y otros efectos personales, el 13 de agosto de 2018, intentó quemarlos, haciendo un fuego en la plataforma del montacargas" de la citada nave.

Ese mismo día, tras enterarse de que se había encontrado el cuerpo de la mujer hondureña, dejó de utilizar la línea de teléfono habitual y huyó a Zaragoza, donde utilizó distintas identidades para alquilar una habitación y conseguir trabajo como cocinero. Allí fue descubierto el 16 de noviembre de 2018, detenido y se decretó su ingreso en prisión.