Climent, "cautelós" davant la possible arribada de Volkswagen a Sagunt: "La Generalitat ha fet un treball excel·lent"

Així s'ha manifestat Climent aquest dijous a la seua arribada a les trobades de la Cadena SER a València, on ha remarcat que Volkswagen està "a l'espera del Perte" que és "fonamental".

A més, ha valorat l'impacte a la Comunitat Valenciana que tindria aquesta instal·lació: "Per descomptat que és una bona notícia. Si ve una gigafactoria, si ve una empresa al nostre territori que pot generar 3.500 o 4.000 llocs de treball, i a més és una empresa tractora que portarà unes altres al seu costat, i més riquesa al territori". "Però estem parlant d'una hipòtesi", ha remarcat.

Per açò, ha insistit a demanar "cautela" i "esperar la decisió de l'empresa". No obstant açò, s'ha mostrat "orgullós" pel treball fet des de la Generalitat per a facilitar la instal·lació de l'empresa.