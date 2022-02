El reto de mejorar la empleabilidad de los jóvenes universitarios: más formación en liderazgo, empatía y otras culturas

En un mundo globalizado, digitalizado y saliendo de la pandemia de covid-19, los jóvenes universitarios necesitan sumar a los conocimientos técnicos propios de su formación otras competencias transversales, tales como la adaptabilidad, el liderazgo, la creatividad y el conocimiento de otras culturas. Así lo expusieron este jueves los expertos del ámbito universitario, de la Administración Pública y de la empresa que participaron en el foro Talento, innovación y emprendimiento, organizado por 20minutos.

La directora de universidades CEU y rectora de la CEU San Pablo, Rosa Visiedo, ha reconocido que es misión fundamental de la Universidad preparar a los jóvenes para la vida laboral. La institución que dirige lo realiza escuchando a las empresas y entendiendo qué es lo que necesitan de los jóvenes egresados, "que ahora ya no solo son los idiomas y las competencias digitales, sino también otras competencias humanas", ha destacado.

En este sentido, Visiedo ha propuesto que las universidades certifiquen competencias como la creatividad, la innovación o el trabajo en equipo para ayudar a los empleadores. "Cada vez es más frecuente que en procesos de reclutar talento se busque candidatos por competencias y no solamente por perfil técnico. Es lo que puede diferenciar a nuestros estudiantes de otros candidatos", ha explicado.

Prácticas y experiencias extracurriculares

El mercado laboral está reclamando a las universidades nuevas titulaciones relacionadas con perfiles en sectores como la ciberseguridad, la computación en la nube, el internet de las cosas. Pero la Universidad, según Visiedo, debe ayudar también a madurar a los estudiantes, que deben corresponsabilizarse de su propia formación. Para ello, su universidad, ha puesto de ejemplo, plantea foros de empresas, programas de mentoría, así como practicas curriculares y proyectos extracurriculares.

En el foro ha participado también Verónica Arroyo, en calidad de emprendedora y CEO de Moveco, empresa especializada en el vehículo eléctrico. Como empleadora de gente joven, Arroyo ha sugerido que las Universidades potencien todavía más el contacto de sus estudiantes con empresarios. "Así entenderían las dificultades que se encuentran las empresas y reconocerían el valor del emprendimiento". A su juicio, sigue habiendo "un gran abismo" entre las expectativas de los estudiantes y la realidad de una empresa competitiva. Algo que se solucionaría si aprendieran antes de salir de la Universidad cómo son "las dinámicas, las decisiones y las dificultades de hacer rentable una empresa".

Rosa Visiedo en un momento de su intervención. J.París.

Fernando Herrero, director general de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, tercer participante en el foro sobre talento, innovación y emprendimiento, ha destacado que los jóvenes de ahora salen con una preparación muy alta "a un mundo que exige un nivel más elevado". Herrero ha lamentado que en España se mantenga la costumbre de potenciar una mentalidad infantil en la juventud, que hace que los universitarios carezcan de la madurez necesaria para afrontar su salida al mercado laboral.

"Tenemos el reto de hacer que los jóvenes se responsabilicen y maduren, porque en el entorno laboral ya no tienen un compañero o profesor, sino que tienen un jefe que les va a pedir productividad y eso a algunos les provoca un shock importante", ha considerado Herrero.

Para el responsable madrileño de la Red Emprende, la Universidad debería potenciar más el emprendimiento, para ampliar los horizontes laborales de sus estudiantes, "que podrían elegir entre si trabajar por cuenta ajena o apostar por un negocio propio". Su cometido, ha explicado, llegaría después, con una red de "viveros y servicios" que llevan tres décadas ayudando a desarrollar una idea, a constituir empresas y sacarlas adelantes, hasta la internacionalización.

"Cuando estudias una carrera, no sabes que para sacar adelante un producto o una empresa tienes que saber un mínimo de muchas cosas, como fiscalidad, recursos humanos, contabilidad o marketing", ha recordado. Y ahí es, precisamente, donde su departamento puede ser enormemente útil.

Un mundo cada vez más global

La directora de Universidades CEU, Rosa Visiedo, ha recordado que ir a la universidad no es solamente asistir a clase. Por ello, ha recomendado a los alumnos hacer uso de todos los recursos y actividades extraacadémicas "que son elementos de valor y diferenciación que sumarán a su perfil curricular".

Visiedo ha destacado el papel de las universidades como espacio de maduración intelectual y personal, facilitador de una entrada suave en el mundo laboral.

Todos los ponentes han reivindicado las prácticas laborales, que permiten a los estudiantes el primer contacto con la empresa.

¿Qué buscan las empresas en los jóvenes?

La emprendedora Verónica Arroyo ha destacado que las empresas demandan cada vez más personas con "capacidad de liderazgo". Y lo ha desarrollado explicando que los estudiantes que se enfrentan por primera vez al mundo laboral "deben saber proponer ideas, explicarlas, y pelear para sacarlas adelante. Ese empuje supone una diferencia en la rentabilidad y en el éxito de una empresa. Ahora que nosotros estamos en fase de escalada y toca delegar, encontrar esos perfiles es fundamental", ha considerado.

Para ello, Arroyo recomienda que en la etapa formativa se potencie también el conocimiento no solo de otros idiomas, sino de otras culturas.

"Que los estudiantes busquen la forma de exponerse a intercambios culturales, de viajar, de ver cómo funciona el mundo fuera de nuestro techo, para ver cómo se dialoga, se persuade y se adapta uno a diferentes ambientes y culturas. Esto es algo que aporta valor a la empresa y que tal vez la Universidad pueda fomentar: los encuentros entre equipos de distintas universidades del mundo para llegar a acuerdos o proyectos necesariamente desarrollados en otros lenguajes no nativos", ha recomendado.

Fernando Herrero en el Foro de Talento, innovación y emprendimiento. Jorge París

A la suma de liderazgo, emprendimiento, capacidad de adaptación y conocimiento de otras culturas, Arroyo ha destacado que se busca trabajadores con "empatía". Esto es personas que saben "cómo colaborar para que todos nos sintamos mejores. Es fundamental a la hora de trabajar con ellos".

La directora del CEU, Visiedo, ha destacado la importancia de programas de alta implantación, como los Erasmus, a nivel formativo, pero también laboral. "El mundo ya es global y no tiene otras fronteras que las que le queramos poner, tanto en el conocimiento y en el empleo. Porque nuestros estudiantes son muy apreciados fuera de nuestras fronteras, y en ocasiones están mejor retribuidos que en España. "Ya no conviene limitarse a buscar empleo en una ciudad, ni siquiera un país, sino que los estudiantes deben pensar un poco más allá".

Tan importante como fomentar experiencias internacionales de movilidad a lo largo de sus estudios universitarios, para Visiedo es que las universidades sean capaces de crear un entorno multicultural, con estudiantes extranjeros. "Ese entorno multirracial y multicultural es muy enriquecedor para la formación de los estudiantes, les hace ver otras vidas y otras formas de entender el mundo".

Pandemia y digitalización

La pandemia de covid-19 ha contribuido a acelerar la digitalización de las universidades y esto ha favorecido el establecimiento de programas de colaboración internacional con otras universidades, según Visiedo. Así, ahora hay profesores de distintos países trabajando proyectos conjuntos en el marco de las asignaturas con sus alumnos y sin moverse de la Universidad. "Completar la movilidad física con la internacionalización que se produce desde los propios campus universitarios también favorece la empleabilidad", ha reivindicado.

El director general de Innovación del Ayuntamiento de Madrid, cree que la pandemia, como todos los cambios bruscos, "benefician a los que se adaptan y perjudican a los más inmovilistas. Ha generado oportunidades y ha provocado un problema para jóvenes que no se han adaptado".

Los expertos han destacado la importancia del esfuerzo, de la proactividad a la hora de ganar enteros en el competitivo marco laboral, pero han reivindicado no solo la innovación tecnológica capaz de cambiar la sociedad, sino las disciplinas de humanidades que forjan a los seres humanos, como la ética, la historia o la antropología. También se ha consensuado la necesidad de apostar por una formación continua, desdibujando la frontera entre la Universidad y la empresa. La emprendedora Arroyo ha lanzado un último encargo a los centros educativos: formación para combatir el miedo al fracaso. "Equivocarte es parte del aprendizaje. En otras culturas casi te obligan a vivirlo, porque es fundamental para el emprendimiento".

Los consejos de los expertos para los estudiantes

Rosa Visiedo, Directora de Universidades CEU y rectora de la Universidad CEU San Pablo: "Suscribiendo las humanidades humanizan las tecnologías y las tecnologías ayudan a aterrizar las humanidades en el contexto actual, lo que recomendaría a los estudiantes es que trabajaran aquello que les diferencia. Dando por supuesto el conocimiento técnico de cada titulación, creo que la diferencia viene de tres elementos. El primero, dar visibilidad a los valores como el compromiso, la lealtad, la solidaridad o la ayuda al prójimo. El segundo es la actitud: esforzarse en hacer las cosas bien, y el último elemento, enriquecer las competencias humana como el autoconocimiento, la empatía, el trabajo en equipo, el liderazgo y el conocimiento de culturas, que se demuestran que están siendo más valoradas por los empleadores". Rosa Visiedo.

Verónica Arroyo, Cofundadora y CEO de MOVECO: "Lo que recomendaría que tomaran la iniciativa de ponerse en contacto con el mundo laboral lo antes posible. En vacaciones, los fines de semana, además de prácticas, que se expongan para entender las dinámicas y las capacidades que tienen que desarrollar para estar mejor preparados. Es fundamental también que se informen en prensa y que tengan una visión amplia de las dinámicas y conflicto mundiales, que generen conversaciones y debates más intelectuales y de adulto en sus entornos para fomentar el emprendimiento, para que sean conscientes de los problemas y los puedan solventar". Verónica Arroyo, Cofundadora y CEO de MOVECO.

Fernando Herrero, Director General de Innovación y Emprendimiento de Madrid Emprende. "Que se rompa la barrera de las ciencias y las letras. Uno es curioso o no es curioso, y hay que aprender de todo lo que pase por tus ojos. Si no eres curioso vas a estar a expensas de otro. Yo no quiero inculcar que si quieres puedes, hay que conocerse a uno mismo, pero hay que ser ambicioso y eso pasa por esforzarse. No basta con saber de 'blockchain', sino entender que los filósofos te abren el mundo y ayudan a generar ideas. Además, hay que saber otros idiomas para que tu mundo sea todo el mundo". Fernando Herrero.

