El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha anunciado este jueves de madrugada "una operación militar" en Ucrania tras la solicitud por parte de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk de repeler la "agresión" de las Fuerzas Armadas ucranianas y en mitad del Consejo de Seguridad de emergencia que se celebra en Nueva York.

"Las repúblicas populares de Donbás se dirigieron a Rusia con una solicitud de ayuda. En este sentido, decidí llevar a cabo una operación militar especial. Su objetivo es proteger a las personas que han sido objeto de abusos, genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años", ha dicho Putin en un mensaje televisado.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha calificado como "imprudente y no provocado" el ataque de Rusia contra Ucrania y ha advertido de que ha puesto en peligro "innumerables" vidas, un mensaje muy similar al que han dado las instituciones europeas. El canciller alemán, Olaf Scholz, el primer ministro británico, Boris Johnson, han manifestado su estupor.

Este martes, cuando la guerra aún era una amenaza, la ministra española de Defensa, Margarita Robles, seguía defendiendo al vía diplomática y tachaba de "violación" de la legalidad internacional la invasión de las regiones de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, tras haber reconocido su independencia.

Tropas españolas

La titular de Defensa recordó que Ucrania no es miembro de OTAN y que, por lo tanto, la situación es diferente. "Vamos a ver qué respuesta tiene OTAN porque este no es un ataque a un país de OTAN y la respuesta no puede ser igual desde el punto de vista bélico", añadió este martes.

Eso sí, aseguró que la Alianza Atlántica defiende "el respeto a la soberanía de cada país" y el respeto de principios como el derecho internacional. "España es un aliado serio y responsable, pero siempre en todas las misiones en las que está son misiones de preservación de la paz", respondió al ser preguntada acerca de cómo intervendrían las tropas españolas de fracasar las vías diplomáticas. Pero, ¿cuál es el despliegue militar español en la zona hasta el momento?

Buques

Hasta ahora España ha enviado, ya en enero, tres buques al Mar Negro con el objetivo de apoyar a la Alianza Atlántica en este conflicto. En primer lugar, se envió la fragata Blas de Lezo, considerada la estrella de la Armada española y fue construida en 2003 en el astillero de Navantia en Ferrol, de donde partió el pasado 22 de enero, y después se enviaron el buque de acción marítima Meteoro, destinado a labores de control del mar frente a amenazas asimétricas o convencionales pero de pequeña entidad, y el cazaminas Sella, que se dedica a detectar y eliminar artefactos explosivos

Vigilancia aérea en Bulgaria

A estos tres buques se han sumado también cuatro cazas Eurofighter. El mar Negro cuenta desde hace una semana con unos nuevos vigilantes, cuatro Eurofighter EF-2000 del Ejército del Aire que tienen como misión interceptar cualquier aeronave que recorra su espacio aéreo sin cumplir las normas de vuelo internacionales.

Cuando suena la alarma 'Alpha Scramble', los cazas españoles tienen menos de 15 minutos para estar en vuelo y empezar una misión de vigilancia, interceptación e identificación de las aeronaves que han hecho saltar las alertas.

Aunque las Fuerzas Armadas participan en misiones como esta de policía aérea desde hace años -la primera fue en 2006 en Lituania y desde el año 2015 lo hacen de forma ininterrumpida-, este año el despliegue cobra especial relevancia porque se produce en Bulgaria por primera vez y, además, coincide con el ataque ruso a Ucrania.

Los Eurofighter del Ala 14 del Ejército del Aire, con base en Albacete, llegaron el pasado día 15 a la base búlgara de 'Graf Ignatievo', a unos 150 kilómetros de la capital del país, Sofía, y 250 kilómetros de la costa. La misión se prolongará hasta el 31 de marzo, cuando se dirigirán a Lituania para iniciar allí una nueva operación de vigilancia de su espacio aéreo.

Las misiones de policía aérea se realizan desde el año 2004, cuando Estonia, Letonia y Lituania, sin una Fuerza Aérea con capacidad propia suficiente de vigilancia y defensa, se unieron a la OTAN. Esta labor se reforzó en el año 2014 tras la invasión de la península de Crimea, cuando la Alianza decidió reforzar también la zona sur (Rumanía y Bulgaria).

800 efectivos en total

El número de militares españoles desplegados en los países cercanos a Ucrania continúa creciendo y ya hay alrededor de 800 efectivos desplegados en la zona, entre los que se encuentran entre 120 y 150 miembros del destacamento en Bulgaria.

España cuenta también con 80 blindados en Letonia, país en el que se encuentran otros 350 militares en una misión que comenzó en 2017.

Además, en los tres buques de guerra enviados hace semanas, la fragata Blas de Lezo, el buque de acción marítima Meteoro y el cazaminas Sella, viajaban unos 320 efectivos.

Las misiones de los destacamentos españoles desplegados en zonas cercanas a Ucrania son de disuasión y vigilancia, ejerciendo como policías aéreos y marítimos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado este jueves la agresión de Rusia a Ucrania y ha asegurado que permanece en "estrecho" contacto con los socios de la Unión Europea y OTAN para coordinar la respuesta. "Permanezco en estrecho contacto con nuestros socios y aliados de la Unión Europea y OTAN para coordinar nuestra respuesta", ha escrito en Twitter.