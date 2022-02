Pablo Motos, en 'El hormiguero': "No me quiero meter con mi mujer porque no está delante..."

Tras la entrevista por videollamada a Robert Pattinson y Zoë Kravitz en El hormiguero este miércoles (los actores presentaron su nueva película, The Batman, que se estrena en cines el próximo 4 de marzo), Pablo Motos dio paso a la tertulia de los cómicos con El Monaguillo, Marron y Luis Piedrahita.

El presentador les preguntó: "¿Qué cosas creéis que se deberían diseñar y todavía no se ha hecho? Por ejemplo, el USB que entre por los dos lados. Siempre se pone mal". Sus colaboradores estuvieron de acuerdo con el valenciano, pero añadieron más elementos.

"Propongo que diseñen el bebé con asa, o el asa para bebés, o algo para agarrar a un bebé de una manera digna. El que tiene hijos, no sé dónde se lo enseñan, pero lo saben. Yo agarro uno y se me empieza a desmontar por todas partes", comentó Piedrahita. Motos admitió que "me pongo nerviosísimo cuando cojo uno".

Luis Piedrahita, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

El Monaguillo propuso "inventar algo para la gastronomía como, por ejemplo, que al hervir coliflor no huela la habitación como la de un youtuber... el alioli que no se repita porque no lo han conseguido todavía".

"A mí me encanta, pero no me gusta su olor. No me quiero meter con mi mujer porque no está delante, pero la culpa la tiene ella. Empezó a decir que le daban asco los tíos que olían a ajo, pero yo, no", aseguró Motos.

Y continuó contando que "fui dejándolo poco a poco, pero cuando abandoné el ajo totalmente fue cuando me dijo que a la gente que comía ajo le olían los poros. Y me hundió porque a mí sí que me gusta el ajo".

El valenciano también propuso "la cerveza que no engorde, pero que sepa a cerveza". Todos sus colaboradores coincidieron con el presentador, que añadió: "Y el chocolate que no engorde. Todo lo bueno que no engorde".

Por último, Marron pidió que se inventaran unos calcetines "con refuerzo en el meñique para no hacerte polvo cada vez que te das con una mesa o la cama. Y, sobre todo, un traductor de pedos, para que suenen como una tos o un estornudo".