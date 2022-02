Los médicos valencianos estallan contra la Generalitat tras ser acusados de robar mascarillas durante la pandemia

El recurso que ha presentado la Generalitat contra la sentencia de un juzgado de Alicante que condenó a la Conselleria de Sanidad por no proteger adecuadamente a médicos durante la primera ola ha generado polémica. LA Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), que fue el denunciante, entiende que la Abogacía de la Generalitat desliza que las mascarillas se guardaron bajo llave porque el personal sanitario las estaba robando, algo que niegan desde el departamento que dirige Ana Barceló.

Según consta en un párrafo del escrito presentado por la Abogacía del Consell ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), "la circunstancia de poner bajo llave el material obedecía a que se estaba sustrayendo el mismo ante el pánico que cundía entre el personal sanitario por la pandemia que se avecinaba". En este punto, desde CESM consideran que se trata de una imputación "muy grave" al colectivo sanitario, sembrando la duda de que carecían de material para su protección durante la primera ola de la pandemia porque, directamente, lo habían sustraído.

"Una afrenta hacia los médicos"

El abogado del Sindicato Médico, Guillermo Llago, sostiene que la Generalitat pretende fundamentar su recurso a partir de la denuncia presentada con fecha 3 de marzo en Elda y referida expresamente a la "desaparición de material" sanitario por "valor de 139 euros". A su juicio, lo argumentado por la Conselleria de Sanidad atenta directamente contra la integridad del colectivo de profesionales sanitarios, pudiendo llegar a constituir "un delito de calumnias", por lo que plantearán a los responsables de Sanidad y al propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig, una rectificación y un acto de conciliación para que se retracten y, de no hacerlo, cursarán la correspondiente denuncia.

Médicos tratando a paciente con COVID-19 JCCM

"No podemos tolerar semejante afrenta a los médicos, en especial, y en definitiva a todo el personal sanitario, por lo injusto de acusar sin pruebas y pretender justificar su negligencia imputando y acusando de delitos a quienes tenían la obligación de proteger, con desprecio a su salud, su integridad y a su propia vida y la de sus familias", añaden desde el CESM.

Fuentes de la Conselleria de Sanidad replican que "no es verdad" que se acuse al colectivo médico ni al personal sanitario de sustraer material. Aseguran que el hecho de que se guardara el material bajo llave fue "para proteger a los profesionales", ya que el material "era muy escaso y se tenía que proteger". Además, añaden que el "supuesto hurto" detectado se denunció en su momento.

En opinión del departamento que dirige Ana Barceló, se trata de "una acusación a partir de una interpretación malintencionada del contenido de un recurso", por lo que niegan que vayan a rectificar.

El PP y Ciudadanos exigen la reprobación y la dimisión

En el ámbito político, el PPCV exige la reprobación y dimisión de la consellera Barceló y Ciudadanos su destitución, por "acusar a los médicos de robar material" de protección en el recurso presentado por la Abogacía de la Generalitat. En cambio, el PSPV defiende los contratos de emergencia y que nadie podía prever la situación.

La síndica popular, María José Català, dijo ayer que ya reclamaron a Puig que no recurriera la sentencia y "no solo no ha hecho caso, sino que además acusa a los médicos de robar". Esto demuestra, criticó, que el Consell "se dedica a insultar a los médicos" y sostiene que "esto es lo más grave de un gobierno autonómico en mucho tiempo". "Primero les acusaron de irse de viaje y contagiarse, ahora les acusan de robar mascarillas, contradiciendo con esta afirmación lo que han dicho siempre en Les Corts y es que no había material de protección suficiente porque no encontraban", reprochó.

Frente a las acusaciones de la oposición, el portavoz parlamentario socialista, Manolo Mata, apuntó que las sentencias contra Sanidad proceden de juzgados de lo Social, lo que "quiere decir una relación entre un trabajador y un empresario", además de volver a justificar que nadie podía anticipar la necesidad de material por la Covid.

La sentencia del juzgado de Alicante fue la primera que reconoció hace un mes en España indemnizaciones a médicos por falta de medidas de protección frente a la Covid en la primera ola de la pandemia. Las cantidades van desde los 5.000 hasta los 49.180 euros. Posteriormente se dictaron otras dos, en Benidorm y València. Ante los recursos de la Generalitat, será finalmente el TSJCV el que decida.