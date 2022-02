Marta Carriedo arremete contra Raúl Vidal tras su ruptura: "Las mentiras tienen las patas muy cortas"

Marta Carriedo y Raúl Vidal pusieron fin a su relación el pasado mes de diciembre, cinco meses después de tener juntos a su primer hijo, Noah. En el momento aseguraron que seguirían teniendo una relación cordial por el pequeño, pero semanas más tarde, la influencer no ha podido aguantar su enfado.

La joven empresaria con casi 600.000 seguidores ha asegurado que quería "respetar su vida personal" en su perfil de redes y solo dedicarse a lo profesional, pero es inevitable para sus seguidores notar los momentos de bajón.

Carriedo ha asegurado que en las últimas semanas está mejor de ánimo, lo que no quita que continúe con una mala relación con el padre de su hijo. "Os contaré muchas cosas en el momento que pueda, ahora mismo no puedo", ha amenazado: "Simplemente, porque a mí nunca me ha gustado mentir, ni engañar, ni salir con un papel, haciendo demagogia o contando mentiras en mis redes sociales, porque las mentiras tienen las patas muy cortas”.

Unas palabras que claramente estaban dirigidas a su expareja, del que también ha insinuado que tiene "capacidad de engatusar o vender cosas que no son". "Estoy contenta porque son cosas que caen por su propio peso y que al final se ven", ha vuelto a avisar.

"No voy a dar más importancia a una persona que realmente ya no la tiene en mi vida, que me ha faltado el respeto en todos los sentidos posibles que puedan existir", ha declarado también dejando ver una crisis de relación mucho más grande de lo que se pudo ver en sus perfiles.

Ha vuelto a hacer referencias a las 'técnicas de engaño': "Las lágrimas de cocodrilo, la forma de hablar, presumir de unos ideales y luego tener unos muy diferentes en la vida privada... Todo este tipo de cosas son muy fáciles de descubrir a través de las redes sociales o de amigos que al final lo ven o lo viven".

La instagrammer ha prometido dar más detalles en el futuro, aunque aún quiere mantener mucha discreción por el bien de su hijo pequeño.