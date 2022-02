Francine Gálvez fue una de las presentadoras más conocidas de la década de los noventa. Junto a Víctor Sandoval logró convertirse en todo un referente en el mundo del corazón con el inolvidable Mamma Mía. Ahora vuelve a primera línea de fuego como presentadora de Madrid Directo Flash en Telemadrid.

Cómo ha cambiado el mundo de los famosos… La verdad es que sí, el tratamiento que se da ahora a la crónica social también es muy diferente. Antes éramos mucho más inocentes. En estos momentos parece que si no se meten los dedos en la llaga no se obtiene lo que se busca y eso no es así. Yo aspiro a que vuelva el humor y se puedan contar las cosas de otra manera, también los personajes deben cambiar.

¿Cree que ha influido que ahora cobren por todos? No, porque durante la época a la que hacemos referencia se movía muchísimo dinero. Hubo famosos que ganaron grandes cantidades porque las exclusivas estaban, incluso, mejor pagadas. Yo creo que es más por la libertad que tienen gracias a las redes sociales.

¿Considera que los consumidores de crónica social están preparados para un tono más amable? ¡Por supuesto! Estoy convencida de que la gente que compra revistas o ve programas de televisión lo hacen con el objetivo de entretenerse.

A pesar de llevar muchos años en televisión, nunca ha vendido su vida, ¿por qué? Yo soy periodista y tengo muy claro que no quiero cruzar la línea. No sé qué ventaja podría tener para mí. A mí me gusta trabajar y ser noticia por mi profesión. En cualquier caso, mi vida es tan absolutamente normal que tampoco creo que tenga demasiado interés.

¿No se paga un alto precio por trabajar en televisión? Sí, es posible que el precio es que, lógicamente, tu vida puede tener un cierto interés, pero lo importante es saberlo llevar bien. En mi caso debo decir que los compañeros del gremio se han portado muy bien conmigo.

¿No le pesa la fama? En mi caso llevo más de media vida siendo conocida, por lo que no recuerdo lo que es el anonimato.

Fue la primera mujer negra en presentar un informativo en España, ¿sufrió anteriormente el rechazo de la sociedad? Sí, pero no de forma traumática. Antes de ser popular viví, como cualquiera que se sale del estereotipo, situaciones más o menos difíciles. Sin embargo, creo que la sociedad ha avanzado mucho y ahora en los anuncios publicitarios, por ejemplo, se observa de una manera exagerada la diversidad.

Sin embargo, no sucede lo mismo en los medios de comunicación… Si te soy sincera me hago bastante esa pregunta y no sé la razón. A veces pienso que puede que haya un techo de cristal pero también puede ser que realmente la gente que llega de otras procedencias se dediquen a otros menesteres diferentes a los medios de comunicación.

¿Hay vida más allá de los medios? Claro que sí. En mi caso debo decir que estuve varios años alejada de las labores de presentación y estaba más centrada en el mundo de la colaboración y no pasa absolutamente nada.

Ahora vive un momento muy dulce. Sí, y estoy tan agradecida y feliz que no pienso nada más que en el presente. Después de mucho tiempo en otras cuestiones, ya había asumido que mi tiempo como presentadora había pasado y que tenía que reconvertirme profesionalmente.

¿No le ha dado miedo tener que enfrentarse a otra vida? Yo acepto las cosas como vienen. El mundo es de los que tiran para adelante con las circunstancias que te toquen vivir. No se me caen los anillos porque dentro de mi profesión me gusta todo: desde dirigir a estar de reportera.

Eso es porque tiene el ego muy curado… Debe de ser que soy una rara porque en una ocasión dejé la tele y monte una revista. Recuerdo que me encontré a un alto cargo del mundo de la televisión y se quedó sorprendido porque lo habitual es que la gente quiera estar delante de las cámaras y no detrás.