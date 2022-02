Kanye West pone tres condiciones a Kim Kardashian para poder cambiar su estado civil antes de firmar el divorcio

La separación de Kanye West y Kim Kardashian está siendo más que tormentosa, pues llevan más de un año tramitando el divorcio sin poder llegar a un acuerdo. Y, ahora, la celebrity ha solicitado poder declararse legalmente soltera, algo para lo que el rapero solo aceptará si se cumplen tres condiciones.

A pesar de lo complicada que está siendo la ruptura, ninguno de los dos parece haber perdido el tiempo, pues a ella se la relaciona con el cómico Pete Davidson y al cantante se le ha visto de cita con distintas modelos y actrices, la última de las cuales ha sido Julia Fox, con quien estuvo solo seis semanas.

Pero West se ha centrado en las negociaciones por el divorcio, y ha rechazado la última solicitud de Kim Kardashian mediante la cual quiere poder cambiar su estado civil a soltera antes de firmar el divorcio.

Según los abogados del rapero, esto podría ser "un riesgo con consecuencias adversas" por asuntos como la custodia de sus cuatro hijos o los bienes gananciales. Y, "si se termina su estado de casada, habrá un problema para obtener pruebas sobre la educación y la custodia si Kim se vuelve a casar antes de que el divorcio concluya", señaló.

Por ello, tal y como informa People, el rapero ha establecido unas "condiciones" para que esta solicitud sigua adelante. La primera es el "derecho de reembolso", la cual establece que, si "cualquiera de las partes muere", la otra recibirá el dinero que se le adeuda.

La segunda se centra en el bloqueo de activos, pues West pide de Kim Kardashian no transfiera los bienes que tienen en común. Aun así, según The Independent, la influencer argumenta que esta condición no es necesaria porque su acuerdo prematrimonial mantuvo separados todos sus activos.

Y, la tercera y última condición que pide el rapero es que la celebrity renuncie al llamado "privilegio conyugal" con él y con cualquier posible futuro marido hasta que se llegue a un acuerdo sobre la custodia, para que así en el juicio se puedan utilizar las conversaciones con él o con cualquier cónyuge.

Con todos estos movimientos y condiciones, está claro que el divorcio promete seguir siendo tortuoso. Y, precisamente, tal y como declaró una abogada familiar a Insider, Kim Kardashian estaría cansada de las trabas que está poniendo su futuro exmarido, pues la petición de ser legalmente soltera es, básicamente, decir que, ya que él "no da pasos para divorciarse", que la deje a ella "seguir adelante".