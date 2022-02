L'Ajuntament de Bétera condemna "qualsevol tipus d'agressió homòfoba": "Apostem per la diversitat"

El consistori ha posat a la disposició de la comunitat educativa "tots els recursos municipals que pogueren necessitar" i ha penjat en el seu balcó la bandera LGTBI+ per a explicitar que a Bétera es vol viure "en la diversitat, en igualtat i en la no discriminació buscant sempre la convivència de tots i totes independentment de l'orientació sexual i de la identitat de gènere".

L'Ajuntament recorda, en un comunicat que els fets afecten a menors i sobre ells s'ha iniciat la corresponent línia d'investigació per part dels organismes competents en l'Àrea educativa.

En aquest sentit, i amb la finalitat de "no obstaculitzar les actuacions" que s'estan duent a terme, l'alcaldessa de Bétera, Elia Verdevio Escribá, en nom del govern local condemna "rotundament qualsevol tipus d'agressió i discriminació homòfoba".

L'Ajuntament incideix en la seua aposta per "la diversitat, la igualtat, la no discriminació i la convivència dels veïns i veïnes independentment de l'orientació sexual i de la identitat de gènere".

En aquest línia, informen que, des de l'àrea d'Igualtat es treballa activa i conjuntament, amb l'IES Els Alfàbegues, perquè "les propostes coeducatives transversals al currículum del centre siguen una realitat en el conjunt dels centres educatius, sent aquest d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes, així com de prevenció de violència de gènere i de la LGTBIfobia".

Així, realitzen diversos tallers dirigits a l'alumnat com els tallers 'Diversidad es lo normal' o 'soy LGTBIFOBO, ¿Qué puedo hacer?'. Tots ells "compleixen amb els objectius de diferenciar definicions, fomentar la clarificació de conceptes, aprendre sobre la diversitat, fomentar la introspecció en relació amb la societat així com motivar l'acció del canvi".

Igualment, s'imparteixen tallers específics per al professorat amb els objectius de, conéixer la realitat sexe-afectiva de l'alumnat, diferenciar els conceptes bàsics i actualitzar i integrar els coneixements.

CAMPANYES INSTITUCIONALS

L'Ajuntament apunta també a les campanyes institucionals que ha engegat per a "sensibilitzar i conscienciar a la ciutadania sobre la discriminació". Treballa a més en el projecte 'Diversitecas', que té com a objectiu principal desenvolupar accions positives en matèria LGTBI+.

"En qualsevol cas, -conclouen- volem posar en relleu que, fets com aquest no fan més que enfortir el nostre objectiu de treballar per una societat lliure d'aquest tipus d'actuacions".