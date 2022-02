Cvirus.- Els ingressos baixen del miler per primera vegada enguany i els casos cauen fins als 4.238

20M EP

La Comunitat Valenciana ha registrat 21 decessos per coronavirus, però la corba de contagis segueix en descens amb 4.238 casos i les persones hospitalitzades baixa del miler -986- per primera vegada aquest any, segons la Conselleria de Sanitat.