Investiguen una agressió lgtbfòbica a un professor per part d'un grup d'alumnes en un institut de Bétera (València)

Els fets van tindre lloc la setmana passada, després que el dimecres dues alumnes de l'IES Els Alfàbegues van eixir al pati amb una bandera LGTBI. La iniciativa va provocar que més estudiants s'uniren fins que el centre va demanar que es posara fi a aquesta mobilització que alterava la normalitat en el pati.

L'endemà, altres alumnes van acudir al centre amb banderes d'Espanya, que també van exhibir al pati. Davant la tensió creixent, un docent va demanar als joves que es dispersaren, un fet que va causar, segons la radiotelevisió pública valenciana, que un significatiu grup d'alumnes -prop de 150, xifren- increparen al professor amb crits despectius sobre la seua condició sexual i arribaren a llançar-li entrepans i estirar-li dels cabells.

Des de la Conselleria d'Educació, que recorda el deure la protecció de dades en tractar-se de menors, han confirmat a Europa Press que s'ha activat el Pla de Prevenció de la Violència i de Promoció de la Convivència (PREVI) pels incidents comunicats.

En concret, els especialistes del pla han activat el protocol de denúncia i acompanyament al professorat i personal no docent, que inclou assessorament i assistència jurídica gratuïta en el professorat i personal no docent víctima d'atacs (amenaces, insults, agressions) en l'exercici de la seua funció.

Així mateix, s'ha activat a la Unitat Especialitzada d'Orientació (UEO) de València, que és la de referència en l'àmbit d'igualtat i la diversitat. El personal especialitzat ja està treballant amb la persona coordinadora d'Igualtat i Convivència del centre per a implantar les accions de sensibilització adequades a nivell de centre. A més, la Inspecció educativa ha assessorat a l'equip directiu.

Per la seua banda, sindicats del sector docent han mostrat la seua indignació davant la notícia i la seua solidaritat amb el professional afectat.

Així, el Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) ha manifestat el seu "més rotund rebuig a la greu agressió lgtbifòbica a un docent per part d'un nombrós grup d'alumnat".

L'entitat ha traslladat al centre el seu suport i ha posat a la disposició de la víctima els seus servicis jurídics, "així com qualsevol tipus d'ajuda a l'equip directiu i a tota la comunitat escolar en general per a lluitar contra les agressions en els centres".

"Per sort, -incideix STEPV- fets com aquest no són habituals en els centres educatius, però, desgraciadament, no és casualitat que una agressió tan greu com aquesta s'haja produït en un context polític com l'actual, amb l'auge de determinada ideologia que fomenta aquests comportaments i no respecta cap fet diferencial".

El sindicat es reafirma en "la necessària lluita contra qualsevol tipus de discriminació per raó de gènere, llengua, origen, religió, sexe o edat, discapacitat, orientació sexual o uns altres similars". "No es pot baixar la guàrdia i cal mantindre i, si s'escau intensificar, el magnífic treball que estan realitzant els centres educatius vers el respecte cap a la diversitat sexual i cap a qualsevol altre tipus de diversitat", recalca STEPV en un comunicat.

Des d'aquesta organització posen en valor de nou la tasca docent i reclamen a l'administració educativa "la revisió, enfortiment i agilitació dels protocols davant les agressions a les persones docents".

També la Federació d'Ensenyament de CCOO (FECCOOPV) ha condemnat "enèrgicament l'agressió homòfoba" i informa que es traslladaran al centre per a posar-se a la disposició de la seua comunitat educativa i l'administració amb l'objectiu de "treballar accions concretes dirigides a eradicar aquests lamentables fets i aprofundir en la conscienciació i respecte de totes les persones sense discriminació per la seua condició sexual".

"El nostre compromís de treball per la llibertat sexual, el respecte a la diversitat en el seu sentit més ampli i l'educació en democràcia és una constant de la nostra acció sindical. Lamentablement, fets com aquest constaten la necessitat de continuar fent esforços, posar tots els recursos necessaris i implicar a tota la societat per a avançar cap a la convivència", asseveren.

"DISCURS DE L'EXTREMA DRETA"

Per a CCOO, "el discurs LGTBIfòbic de la ultradreta passa factura introduint crispació i polarització en tots els entorns de la societat i totes les edats". Finalment, traslladen tot el seu suport al professor agredit, alumnat i resta de professorat "que pateix aquestes amenaces i agressions".

Igualment, ANPE ha mostrat a Europa Press la seua disposició a proporcionar tota l'ajuda i ha recordat l'existència del Defensor del Professor, un servici gratuït dedicat a donar suport als docents en relació als problemes de convivència escolar.

L'existència del servici, que ofereix suport psicològic i jurídic a les víctimes, posa en relleu que "l'assetjament al professor no és un fenomen nou en els centres, però en aquests moments aconsegueix nivells molt preocupants", afirma ANPE CV, que insta a "no baixar la guàrdia" i treballar amb les institucions per a "atallar aquest i altres problemes de convivència en escoles i instituts".