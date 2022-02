Primeras palabras de Canales Rivera tras abandonar el plató de 'Sálvme': "Me encantaría que empatizaran conmigo"

José Antonio Canales Rivera llevaba tiempo sin aparecer por Sálvame. Y, este martes, en su regreso, se encontró con una situación incómoda y que no le gustó ni un pelo. Avisado en Sálvame Lemon Tea, el torero sabía que iban a mostrar unos mensajes de una supuesta amante en el programa. Algo que no le gustó nada: "No pienso participar en esto".

Durante el transcurso del programa, se le vio muy apagado y molesto, esperando el momento en el que llegara su turno y desvelaran el contenido de los mensajes. Y, hacia el final, Adela González dio paso a dichos mensajes, que provocaron que el diestro abandonara el plató al momento.

Ya en Cádiz, donde se fue tras salir de Sálvame, ha sido preguntado por uno de los reporteros del programa, y el torero se ha visto mucho más relajado. "Estoy mucho más tranquilo. Me dio tiempo de darle vueltas a la cabeza. Hay cosas que a uno le sientan mejor y a otro peor. Llevo 5 o 6 meses sufriendo un poco más las cosas que antes. Cuando ya estaba más tranquilo, recibo otro palo".

"Ayer no tenía ganas de reírme. Estoy intentando hacer cambios en mi vida y en mejorar. Hay días que me encantaría que los compañeros empatizaran conmigo", se ha confesado Canales Rivera, aunque ha confirmado que sigue en el programa: "Por ahora sigo trabajando en Sálvame".