El culebrón entre Anabel Pantoja y su primo Kiko Rivera sigue trayendo cola. Las polémicas declaraciones del Dj calificando a Anabel como una persona "sin oficio ni beneficio" ayudaron a separarles cada vez más, pero recientemente Kiko enterraba el hacha de guerra.

"A ver cuándo vienes a verme, que tengo ganas de darte un abrazo", fueron las palabras que Kiko Rivera le dedicó a su prima desde el balcón de su casa. Pero Anabel no se creyó dicha ofrenda de paz. De hecho, durante la publicidad en Sálvame aprovechó para sincerarse con Gema López: "Es que es muy fuerte. Es para coger un guionista de Netflix... tía, que es surrealista".

"Yo le he pasado el parte de mi padre todas las mañanas. Y es verdad que él me ha escrito y me ha dicho: 'Por favor, si puedo ir a verlo y tal...'. Pero me da pena cuando dice 'es que hablamos mucho' porque eso es mentira. Y mucho 'ay, que te quiero, no sé qué, no sé cuántos... me han entrado ganas de decir que eso es mentira'", contó, según ha emitido el programa este miércoles.

Asimismo, lo que más le ha molestado a Anabel Pantoja es la dejadez de su primo con su padre, Bernardo Pantoja: "Tanto decir que ya le llamará y no le ha llamado todavía".