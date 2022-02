L'art i la vida d'Anni i Joseph Albers dialoguen a l'IVAM en la seua primera retrospectiva conjunta a Espanya

L'exposició, una de "les més potents d'aquesta temporada" -segons asseguren des de l'IVAM-, ha sigut presentada aquest dimarts en el museu a càrrec de la secretària autonòmica de Cultura i Esport, Raquel Tamarit; la directora de l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), Nuria Enguita; el director de la Fundació Anni i Josef Albers, Nicholas Fox Weber; la comissària, Julia Garimorth, i el director comercial de la Territorial Est del Banc Sabadell, Ramón Satorra.

"La mostra és un homenatge a dos grans artistes del segle XX i està organitzada com una doble retrospectiva però, sobretot, és una exposició de parella", ha explicat la comissària Julia Garimorth, i ha destacat els 51 anys que van compartir Anni i Joseph Albers, els qui "durant mig segle van intercanviar les seues idees sobre fons, materials i colors".

Garimoth ha expressat la "satisfacció" que una exposició, concebuda inicialment per a Paris, "puga trobar una segona vida en una institució tan prestigiosa com és l'IVAM".

Per la seua banda, la directora de l'IVAM ha destacat la "gran influència que tots dos van exercir com a artistes, pedagogs i investigadors al llarg de tota la seua vida i en l'actualitat".

"Els Albers concebien el disseny com a part d'un programa en el qual l'art i la vida són inseparables. Un programa estètic que es va construir amb una base en la modernitat europea, però que molt ràpid, en els anys 30, es va fusionar amb els aprenentatges de les cultures ancestrals d'Amèrica", ha continuat Enguita, qui ha reiterat el concepte d'"aprenentatges, que no apropiacions".

En aquesta línia, Enguita ha subratllat el paper "fonamental" en la trajectòria de tots dos artistes per a "entendre la descolonització de la història de l'art i la necessària mirada a altres cultures, més enllà de la cultura occidental".

DIFERÈNCIES I SIMILITUDS

Un total de quasi 350 obres de tots dos artistes, algunes d'elles mai vistes, combinen les pintures, dibuixos fotografies, tèxtils, mobiliari, peces de vidre i joies d'aquesta singular parella de creadors. En 'Anni i Josef Albers. L'Art i la vida' totes elles s'entrellacen i estableixen un diàleg entre ells, al mateix temps que subratllen les seues diferències i similituds.

Però com parlar d'una parella també significa tindre en compte la seua vida quotidiana, la mostra arreplega nombroses fotografies i documents de correspondència, que "donen fe d'una relació afectuosa i profundament respectuosa", segons ha assegurat Garimoth. "Ens donem compte de fins a quin punt les seues vides estan vinculades a l'art", ha apuntat.

Nascuts a Alemanya, Josef i Anni Albers es van conéixer en 1922 en l'escola Bauhaus i van contraure matrimoni tres anys després. En 1933 van emigrar als Estats Units, on van ser convidats a treballar de professors en Black Mountain College, una escola experimental situada en les muntanyes de Carolina del Nord. En aquell nou entorn, Josef va aprofundir en les seues investigacions sobre el color i Anni va continuar explorant diferents tècniques de l'art de teixir.

L'ART, UNA PARAL·LELA DE LA VIDA

Durant la presentació, Garimoth ha reivindicat "una dels majors lliçons" que va aprendre del propi Joseph Albers, qui "deia que l'art és una paral·lela de la vida". "L'art canvia en funció del seu context i els humans canviem segons el context en el qual ens trobem", ha assenyalat.

Per la seua banda, el director de la Fundació Anni i Joseph Albers ha apuntat "el gran paper que el color i la forma poden tindre en la nostra vida", en relació a la posició de tots dos en la trajectòria de la parella. En aquesta línia, Fox Weber els ha descrit com uns "amants del disseny" que van poder apreciar "com el disseny forma un marc per a la vida i la seua significativa contribució per a la cultura".

CAPITALITAT DEL DISSENY 2022

L'exposició forma part de programa oficial de València Capital Mundial del Disseny 2022 i té lloc en aquesta ciutat que "sempre s'ha caracteritzat per ser un emblema en el disseny", segons ha apuntat Tamarit. "És una magnífica coincidència", ha afegit Nuria Enguita.

En aquest punt, Tamarit ha reconegut el "llegat" que arreplega aquesta exposició que "mostra com l'art ens fa avançar quant a societat i és capaç de portar-nos a un punt on no es pot tirar marxa enrere". "Un simple exercici acadèmic sobre el color pot canviar el sentit de l'art abstracte i un disseny tèxtil pot inaugurar una visió del món", ha agregat.

"La mostra acosta el públic a la fructífera relació d'Anni i Josef Albers i al permanent intercanvi que la seua convivència va produir al llarg de la seua vida artística. Els dos artistes van aconseguir trencar els estereotips del disseny i l'art entesos com a àmbits independents; fins i tot els rols entre els dos, com a marit i dona, es van veure afectats en un moment, els anys vint del segle XX, i en un lloc, la Bauhaus, on tot era possible", ha afegit Tamarit.