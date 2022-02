Ribó sobre el descart de València per a l'America's Cup: "Si Màlaga té els recursos, és assumpte seu"

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha insistit que l'Ajuntament "sempre" s'ha mostrat "encantat" del retorn de l'America's Cup "però no a qualsevol preu" i sobre el tema ha apuntat davant la possibilitat que se celebre a Màlaga: "Si tenen els recursos, és assumpte seu".

Ribó, en declaracions als mitjans s'ha pronunciat així respecte a la comunicació de New Zealand que descarta València com a seu de la 37ª America's Cup per a centrar-se en les ciutats que puguen aportar un suport econòmic, entre les quals s'estudia Màlaga.

El primer edil ha assenyalat que New Zealand "té un problema i és que ha de pagar els grans deutes" que li va ocasionar l'anterior celebració de l'America's Cup.

En eixe sentit, ha recalcat que València "sempre" ha oferit les seues "infraestructures, que són de les millors del món", així com els servicis que pot donar l'Ajuntament, però "els recursos econòmics a hores d'ara ens sembla que cal dedicar-los a temes importants". "Si Màlaga té els recursos, els que vullguen per a fer això, és un assumpte seu", ha apuntat.