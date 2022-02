L'AVL i la Diputació de València llancen tres nous còmics perquè la cultura pròpia "arribe a tots"

La presentació dels còmics ha transcorregut hui a la seu de la Diputació provincial de València. En aquesta ocasió, s'han afegit tres noves històries: 'La Germania de València 1519-1522', 'El Tribunal de les Aigües-El juí de la sèquia obstruïda' i 'La fantàstica aventura de Martín i Soler'. Còmics que s'han sumat als tres que ja es van presentar en 2020, tots ells emmarcats dins de la col·lecció 'Gràfica'.

La cap de Normalització Lingüística de la corporació i acadèmica, Imma Cerdà, ha destacat que el còmic "no és un gènere menor", i ha posat en valor el paper d'aquest format de novel·les gràfiques per a "transmetre" la cultura valenciana històrica. Per la seua banda, la diputada responsable de l'àrea, Dolors Gimeno, ha ressenyat que "el còmic permet fer història, tindre rigor i acostar el valencià des d'un públic molt menut fins als més majors".

Les històries s'han convertit en una forma de vertebració del territori per la qual advoca l'AVL. Per a Ramon Ferrer, "aquesta és la forma perquè els xiquets i adults de totes les localitats se submergisquen en el valencià". És una cosa que no seria possible -ha apuntat- sense la Diputació, "ja que ells permeten a l'Acadèmia arribar a tots els pobles on no es té estructura".

Per la seua banda, el president de la Diputació, Toni Gaspar, ha continuat amb el discurs vertebrador de Ferrer, recalcant l'"assignatura que tenen pendents els valencians", el reconeixement de les seues figures i tradicions més il·lustres.

Un gran deure en la cultura valenciana que té "major coneixement de personatges internacionals que dels propis valencians que triomfen en l'estranger". Problema que tracta de posar solució, "històries com les quals hui es presenten", ha afegit Gaspar.

LA MUIXERANGA I LA VELA LLATINA

Així mateix, Gimeno ha anunciat com a avançament que la Diputació i l'AVL mantenen la seua col·laboració en la creació de dos nous còmics que arribaran l'any que ve. Les dos noves històries versaran sobre dos tradicions "molt arrelades" en la cultura valenciana, la vela llatina i la muixeranga, dos tradicions declarades per la Unesco Patrimoni Immaterial de la Humanitat.

La col·laboració entre les dos institucions es fa patent en iniciatives com les quals els portarà a participar en el pròxim Saló del Còmic de València els dies 3, 4 i 5 de març, on disposaran d'un estand que continuarà "amb la promoció del valencià a través dels còmics", ha conclòs Giner.