València.- Cano demana no menjar i beure en la mascletà per a no llevar-se la mascareta: "La cervesa, abans o després"

L'edil ha destacat que "seguim en pandèmia" per la Covid-19 i ha assenyalat que en les 'mascletaes' hi haurà "una presència important de gent", per la qual cosa ha insistit en la necessitat de mantindre posada la mascareta per la "seguretat" de tots.

Així, com també ha apuntat el cap de la Policia Local, José Vicente Herrera, ha ressaltat que "el consum de menjar i beguda" fa que "t'hages de llevar la mascareta" i ha instat a no retirar-la.

L'ús de la mascareta és obligatori en actes multitudinaris com la 'mascletà' i no portar-la pot comportar multes de 100 euros. "Demane que la cervesa siga abans o després de la 'mascletà', no durant" perquè "consumir implica llevar-se la mascareta", ha manifestat Cano.

Així mateix, ha avançat que durant les festes hi haurà "control, com sempre", als venedors ambulants de beguda perquè "perjudica els establiments que les comercien legalment" i ara perquè inciten al consum en un esdeveniment així.