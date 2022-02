Cano pide que no comer y beber en la 'mascletà' para no quitarse la mascarilla: "La cerveza, antes o después"

El edil ha destacado que "seguimos en pandemia" por la Covid-19 y ha señalado que en las 'mascletaes' habrá "una presencia importante de gente", por lo que ha insistido en la necesidad de mantener puesta la mascarilla por la "seguridad" de todos. Así, como también ha apuntado el jefe de la Policía Local, José Vicente Herrera, ha resaltado que "el consumo de comida y bebida" hace que "te tengas que quitar la mascarilla" y ha instado a no retirarla.

El uso de la mascarilla es obligatorio en actos multitudinarios como la 'mascletà' y no llevarla puede comportar multas de 100 euros. "Pido que la cerveza sea antes o después de la 'mascletà', no durante" porque "consumir implica quitarse la mascarilla", ha manifestado Cano.

Asimismo, ha avanzado que durante las fiestas habrá "control, como siempre", a los 'lateros' que venden latas de bebida durante estos disparos porque "perjudica" a los establecimientos que las comercian "legalmente" y ahora porque incitan al consumo en un evento así.

El responsable municipal se ha pronunciado de este modo en el encuentro que ha mantenido con los medios de comunicación para dar a conocer junto a Herrera y el jefe de Bomberos, Enrique Gisbert, el dispositivo de Protección Ciudadana que trabajará en las Fallas de 2022, con 1.800 policiales locales y 600 bomberos.

Aarón Cano ha indicado que las Fallas de 2022 son "uno de los retos más importantes de la ciudad de València" tras "dos años de pandemia" y después de no tener unas fiestas como las habituales de marzo desde 2019, dado que las de 2020 se suspendieron por la Covid-19 y las de 2021 fueron más reducidas en septiembre. "Es un reto muy muy grande. El mayor reto de la historia reciente de la ciudad. No ha habido Fallas como estas, en situación de pandemia", ha dicho.

En esta línea, ha apuntado que se producirá "el encuentro de la gente en la calle" y ha aseverado que las 'mascletaes' serán actos con mucha concentración de público. "La gente tiene muchas ganas de 'mascletà', de todo lo perdido en dos años. Estimamos una presencia importante de gente", ha expuesto. Tanto Cano como Herrera han hecho un llamamiento a la "responsabilidad" y al "civismo".

El edil ha considerado que las fiestas de 2022 "son un punto de inflexión clave". "Si las pasamos como las de septiembre -con normalidad- se marcara un punto de inflexión en la gestión de la pandemia en València y en la Comunitat Valenciana", ha apostillado.

El titular de Protección Ciudadana ha invitado a mantener la mascarilla en convocatorias como las 'mascletaes'. "Es una cuestión de mayorías. Si se ve que la mayoría se comporta de una forma, eso tendrá efecto arrastre", ha planteado, a la vez que ha resaltado que es necesario "concienciarse de que las cosas no son como en 2019". "Estamos en mejor situación", pero en pandemia, "hay que afrontar la situación como viene", ha declarado.

Aarón Cano ha confiado en que se mantendrá el comportamiento "adecuado" de la mayoría de gente durante los dos últimos años frente a la Covid-19. "No estamos en un estado policial. No queremos una ciudad sitiada por la policía. Eso no son fallas", ha dicho insistiendo en la "responsabilidad". "La pandemia nos ha hecho ver que todo lo que hacemos voluntaria o involuntariamente tiene efecto", ha añadido.

El concejal ha manifestado que no solo se trata de hablar de la organización y desarrollo de actos falleros como estos sino también de la imagen que dará la ciudad. "El buen uso de la mascarilla y el comportamiento -que se tenga- repercutirá también en la imagen de una ciudad que es Capital Mundial del Diseño, Capital del Turismo Inteligente y que ha sido sede de los Goya. Tenemos que seguir preservando una buena imagen", ha declarado.

Por su lado, José Vicente Herrera, que ha dicho que la Policía Local afronta las Fallas con "tranquilidad" y "recursos suficientes", ha reiterado el "llamamiento a la responsabilidad" y al "civismo" para "contemplar" las fiestas "con normalidad".

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Tanto el jefe de la Policía Local como el edil de Protección Ciudadana han destacado que el entorno de la Lonja contará con un refuerzo de vigilancia para evitar "acciones negativas" y conductas "incívicas" en esta zona de la ciudad y en los edificios que la conforman. Así, han detallado que habrá "un retén de forma preventiva" y han subrayado la necesidad de respetar el patrimonio histórico.

Cano ha recordado que tanto la Lonja como las Fallas son Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y ha afirmado que con esos reconocimientos "no pueden colisionar", por lo que ha aseverado que es necesario que puedan "coexistir" la fiesta y el cuidado del patrimonio. "Por eso habrá un operativo alrededor de esa zona" de la Lonja.

Para contribuir al cuidado de este entorno, el concejal ha explicado que se seguirán manteniendo contactos con comisiones falleras próximas como la de la Plaza del Doctor Collado para poder "sincronizar diversión" y respeto a los edificios durante actos como las verbenas. Tras ello ha señalado que no cree que "la solución sea vallar la Lonja" y ha abogar por "evitar que la gente haga acciones que no debe".

GAMA

Aarón Cano ha destacado, asimismo, la necesidad de lograr unas fiestas sin agresiones o abusos machistas o sexuales hacia las mujeres y ha explicado que se contará durante Fallas con efectivos del grupo Gama de la Policía Local en la calle, en diferentes puntos, entre el 15 y el 19 de marzo.

El concejal ha comentado que en esta materia se trabajará también con las comisiones falleras, para que sepan cómo actuar frente a cualquier agresión de este tipo en sus entornos y a quién llamar.