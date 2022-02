Les Corts instaran els bancs a oferir un telèfon específic per a majors i col·lectius vulnerables

La iniciativa, debatuda hui, arriba arran de la campanya 'Sóc major, no idiota' impulsada pel valencià Carlos Sant Joan, que va portar el Govern i el Banc d'Espanya a firmar fa uns dies un protocol per a la inclusió financera dels majors.

En concret, la proposició no de llei (PNL) de Compromís demana que els bancs garantisquen l'atenció presencial a aquests col·lectius, així com que la consideració d'aquest servici universal implique el desenvolupament d'una norma que els regule de manera similar a les telecomunicacions.

Aquesta iniciativa s'ha transaccionat amb Cs amb més mesures per a acabar amb la discriminació que pateixen els majors, instant la Generalitat a recolzar la catalogació de "bancs amigables" per a les entitats que presten un servici adaptat.

També proposa engegar un telèfon d'atenció i una assistència i acompanyament personal en la realització dels tràmits. És una cosa que Cs planteja estendre dels bancs a la realització de qualsevol gestió administrativa, al costat d'una ampliació dels horaris d'atenció.

El PSPV, que governa en la Generalitat al costat de Compromís i Unides Podem, va registrar una PNL semblant per a instar els bancs a adaptar-se a la realitat dels majors en matèria d'instal·lacions i horaris, a més de fomentar els cursos de cultura financera i formació digital i comunicar per correu postal les operacions que s'efectuen habitualment via mòbil.

Després del debat, la proposta de Compromís tirarà avant en la votació de dijous gràcies a la majoria del Botànic i al suport de Cs i PP, encara que aquest grup veu "oportunisme". Per la seua banda, Vox s'abstindrà en considerar que no cal "obligar per llei els bancs" a una cosa que ha de fer l'administració.