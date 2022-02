Puig anuncia un pla per a reduir les emissions de CO2 en les empreses a través de l'Agència Valenciana d'Innovació

"El repte de la descarbonització afecta el nucli central del nostre teixit productiu i, per tant, a tota la nostra societat", ha destacat Puig, qui ha insistit que harmonitzar l'activitat econòmica amb la salut del planeta constituïx "una obligació": "No es tracta de produir menys, moure'ns menys o consumir menys. Es tracta de fer-ho millor i de forma més sostenible i per a açò necessitem més innovació", ha defès el president.

Puig s'ha dirigit així en un missatge remès als representants de la comunitat científica, els instituts tecnològics i l'empresariat que integren aquest grup multidisciplinari, coordinat pel professor Avelino Corma, Premi Princesa d'Astúries d'Investigació Científica i Tècnica en 2014, i que ha celebrat a Alacant la seua primera sessió de treball, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

A tots ells ha brindat el "suport" de la Generalitat i la seua "determinació" d'avançar cap a "una transició energètica justa, que contemple mesures d'acompanyament per a les empreses i pose al servici del bé comú tota la capacitat d'innovació i transferència tecnològica de la Comunitat".

"La Generalitat es compromet a assumir les conclusions d'aquest comité en la nostra Estratègia per a la Transformació del model productiu i ara esperem que les vostres reflexions es traduïsquen en solucions concretes que recolzarem, a més, amb les ajudes de l'AVI", ha anunciat.