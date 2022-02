Transcurría el año 2005 y Melendi sacaba su álbum 'Que el cielo espere sentao', en el que destacaba el tema que había compuesto en honor al piloto de fórmula uno Fernando Alonso, a punto entonces de obtener su primer mundial. Una admiración que partiría de su coincidencia en la juventud en la misma clase del Instituto Leopoldo Alas Clarín de Oviedo y que le llevaría a estrenar todo un himno para muchos, tanto que sus seguidores han publicado una petición de remix en change.org y que el cantante ha respondido con un 'quizá'.

"Creemos firmemente que las siguientes barras son de las mejores creadas jamás en la historia del lenguaje español y todos queremos un remix remasterizado de este gran éxito", indican en la petición que, hasta la fecha, ya va por las 2.606 firmas de 5.000 que buscan alcanzar.

Antes de llegar a ese mínimo, la recolecta ya ha llegado a oídos del cantante. En su directo de Instagram, estaba completamente sorprendido ante la numerosa cantidad de usuarios que le piden lanzar una segunda versión de El Nano.

"Desde hace un tiempo me piden que grabe una versión de una canción que grabé hace muchísimo tiempo, El Nano. Está monopolizando todo el chat, y me gustaría que alguien me explicara de dónde viene esta iniciativa", sugería, sin dar cabida a lo que leía.

Exitosamente, Melendi ha atendido a las sugerencias y ha admitido que estudiará sacar una canción nueva, a la que renombra como El Plan: "Voy a enterarme de El Plan y prometo que voy a estudiarlo".

"Fernando Alonso no me necesita para nada, pero lo voy a estudiar y, si es el deseo de todos, hacemos una canción nueva que se llame El Plan. Tengo las redes llenas de El Nano. Todos con Fernando Alonso, a tope, siempre", insistía, para la satisfacción de sus fans.