Alba Díaz, hija de Vicky Martín Berrocal y 'El Cordobés', comparte las primeras imágenes de su voluntariado en África

Parece que Alba Díaz está eufórica de alegría tras sus primeros días en África, donde se encuentra haciendo un voluntariado. Y parece que está siendo una de las experiencias más enriquecedoras de su vida, tal y como comparte en sus redes sociales.

La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' se encuentra en la isla Mfangano (Kenia) con la Asociación Índigo, una ONG que ayuda con sus proyectos de escuela y casa de acogida.

Junto a ellos, y otros voluntarios como el también influencer Marcos Plaza, está ayudando a niños con labores como llevarles al hospital o al dentista. Y parece que está entablando muy buena amistad con ellos, como muestra en su último post de Instagram.

"Esta foto y el vídeo me los hizo un niño de aquí... Tiene un talento increíble", escribió. "El de la primera foto y el que no me deja sola ni un segundito se llama Sisel y hemos conectado genial".

En su publicación, Alba Díaz compartió una foto con el pequeño y un vídeo de su llegada al campamento, donde se ve claramente que los niños están encantados con los voluntarios, pues no paran de jugar y ayudarles con todo.