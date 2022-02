New Zealand comunica a València que se centrarà en seus que tinguen suport en tots els aspectes per a l'America's Cup

L'equip mateix ha assegurat al diari El País que València, que va acollir les regates en les edicions de 2007 i 2010, queda descartada de la selecció. D'aquesta manera, la decisió sobre la seu definitiva serà presa abans que acabe el mes de març i, a més d'una altra ciutat espanyola, Màlaga, aspiren a albergar la regata Cork (Irlanda) i Jeddab (l'Aràbia Saudita).

Al seu torn, fonts del Reial Club Nàutic de València han confirmat a Europa Press que anit a última hora es va rebre una comunicació del Team New Zealand en la qual l'entitat explica que se centraran en possibles seus que tenen el recolzament econòmic en tots els aspectes.

Cal recordar que la candidatura valenciana ha sigut desenvolupada per Niccolò Porzio di Camporotondo (Fundador d'H2O Riders Science & Management), Alejandro Fliquete i Carlos de Beltrán (president i gerent del RCN de València respectivament) al costat d'Antonio Alquezar (soci de Redstone Advisory Partners).

"MALBARATAR RECURSOS"

Des de l'Ajuntament de València han mantingut sobre la possibilitat que la Copa de l'America tornara a la ciutat una postura de no "malbaratar" recursos econòmics. Al febrer, l'alcalde Joan Ribó, va asseverar que el consistori estaria "encantat" d'aportar els servicis com a instal·lacions, però, per contra, va defendre que "no pot malbaratar recursos econòmics" dels quals, a més, "no disposa".

"La postura de l'Ajuntament és la de sempre", és a dir, que estaria "encantat" d'acollir l'America's Cup, va dir el primer edil, que va advocar per la col·laboració pública i privada. Ribó va esmentar també els deutes de les infraestructures de les quals disposa la ciutat per a aquesta celebració: "Han costat molt de pagar, de 370 milions d'euros, i encara no estan acabades".

"GRAN OPORTUNITAT"

Després de conéixer que València quedaria descartada per a la competició, la portaveu del Grup Municipal Popular, María José Catalá, ha lamentat hui que "l'esquerra valenciana" de Ximo Puig i Joan Ribó "ni ha sabut ni ha volgut atraure aquesta gran oportunitat per a l'economia de València".

"Falta absoluta de gestió i d'interés per la nostra terra", ha criticat la representant 'popular' en un missatge en xarxes socials.