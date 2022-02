Darias y Vox se enzarzan en el Congreso: "Sembraron dudas de si sus líderes se han vacunado. ¿Eso es responsabilidad?"

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, y el portavoz de Sanidad de Vox, Juan Luis Steegmann, se han enzarzado este miércoles en el Congreso a cuenta de la gestión de la pandemia, del papel de las comunidades y, sobre todo, de la vacunación contra la Covid, con la que el partido ha polemizado, dando alas a los antivacunas y hasta negándose a informar si sus líderes, entre ellos Santiago Abascal, se la han inoculado.

"Ustedes han estado en otra cosa, en la difamación, incluso sembrando dudas sobre si algunos de sus líderes se han vacunado o no", ha espetado Darias a Steegman durante el debate de una interpelación de Vox al Gobierno sobre la Covid y medidas frente a ella "que estén basadas en la ciencia y no en el oportunismo", tal y como este grupo acusa al Ejecutivo.

El encargado de defender esta iniciativa ha sido Steegman, médico de profesión y que sí ha dejado claro que él se ha vacunado contra la Covid. No es el caso de todos los dirigentes de Vox. Muchos de ellos han optado por mantener el misterio y no enfrentarse, por ejemplo, a los ataques que recibió en redes sociales otra de las principales políticas del partido, Macarena Olona, cuando hace meses subió a Twitter una fotografía vacunándose.

A pesar de esta calculada indefinición por parte de Vox de cara a la vacuna contra la Covid, Steegman ha hecho este miércoles en el Congreso una defensa de la Ciencia y la vacunación pero añadiendo el concepto de "libertad" que en muchas ocasiones esgrimen quienes la rechaza. "Las vacunas son el principal arma contra el virus y siempre por la libertad", ha dicho el portavoz de Vox que incluso ha reprochado al Gobierno que rechazara una moción de su grupo, ha dicho, que pedía que "comprase más vacunas al precio que fuera".

Sin embargo, Darias no ha recogido el mensaje de 'conversión' en favor de la vacunación por parte de Vox, a quien ha recordado que en su momento también fue muy crítico con la compra conjunta de dosis en la UE en la que se embarcó también España y que Darias ha defendido este miércoles que representa uno de los elementos "clave" en la "respuesta estratégica" que se ha ido dando a la Covid en función de su evolución.

"A su pesar, hablar de estrategia de vacunación es hablar de éxito de país, un éxito colectivo que ustedes negaron porque se opusieron a la compra centralizada de vacunas en la UE y ha sido un elemento clave para contar con dosis suficientes y que España se convierta en referente mundial", ha dicho Darias a Steegmann.

La ministra también ha tenido palabras sobre el papel importante que considera que ha tenido el Estado autonómico, en lo que el Gobierno ha llamado la 'cogobernanza'. "¿Van a querer acabar con las autonomías? Es una pregunta que está en el ambiente", ha espetado Darias.

El intercambio entre Darias y Steegmann ha sido breve y el debate ha durado apenas media hora, pero en él ambos se han cruzado acusaciones como que el Gobierno "nos infectó con mentiras" en el 8-M de 2020 "y así nos enfermaron y arruinaron", según ha dicho el portavoz de Vox y de "panfleto, sectarismo y totalitarismo" que Darias ha achacado a Steegmann tras su intervención.

"De mi contagio no tiene derecho a hablar"

No es ni mucho menos la primera vez que debaten, porque lo han hecho cada vez que Darias ha comparecido en la comisión de Sanidad del Congreso y este miércoles, a pesar de los mandobles dialécticos, ambos se han manifestado su "respeto personal". Sin embargo, ha habido un momento especialmente tenso después de que Steegman recordara que Darias también se contagió, sugiriendo que fue tras la manifestación por el Día Internacional de la Mujer de hace dos años y que tanto ha vuelto a criticar hoy.

Ha llamado "bomba vírica" a las manifestaciones feministas de aquel día y ha afirmado que "fue posible porque a las manifestantes se les mintió". "Usted estaba allí y sufrió sus consecuencias", ha interpelado a Darias, quien junto con la ministra de Igualdad, Irene Montero, fueron los primeros miembros del Gobierno en contraer la Covid en los primeros días de la pandemia.

Darias no ha dejado pasar por alto este comentario, que ha recordado que no es nuevo. "Hay algo que ya me hizo una vez en comisión [de Sanidad]. De mi contagio no tiene usted derecho a hablar", le ha advertido Darias, quien ha recordado también que "determinados líderes" de Vox "fueron a países donde no se recomendaba viajar y de eso no dice nada". No lo ha dicho expresamente, pero la alusión era al secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, que en marzo de 2020 viajó por varias ciudades del norte de Italia, principal foco de la Covid en Europa en esos momentos.