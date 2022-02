Mahmood vuelve a Eurovisión tras quedar segundo en 2019 con Soldi, pero este año no lo hará solo. Junto a Blanco, el cantante interpretó Brividi en San Remo y el dúo se alzó con la victoria y parten como unos de los favoritos en esta edición.

Al igual que otros representantes, ambos artistas se encuentran promocionando su tema por toda Europa y, por supuesto, en Italia, donde además se celebrará este año el festival. Y uno de los medios que han protagonizado ha sido Vanity Fair Italia.

Mahmodd y Blanco han posado completamente desnudos para la portada de la revista, y han aprovechado su entrevista para defender la igualdad. "La homofobia está presente en nuestra sociedad y espero que los principios del proyecto de ley Zan se hagan realidad lo antes posible", reclama Mahmood.

"Siempre he hablado en defensa de los derechos, contra la discriminación de género", apunta el representante. "En el Festival de este año hubo una canción cantada por dos cantantes con dos historias de amor diferentes, dos experiencias completamente distintas. Cuando algo es natural, espontáneo y obvio, a la gente le da igual: hay que normalizar los sentimientos".

Por su parte, Blanco se muestra eufórico por su victoria en San Remo. "Lo cambió todo, y quizás el único que no ha cambiado soy yo. El riesgo ahora es cambiar, y eso sería una mierda, porque el éxito me ha llegado precisamente porque soy auténtico. No podría mantenerlo cambiando esta naturaleza", opina.