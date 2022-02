Detingut un home per agredir i atropellar un gat que s'havia amagat davall del seu cotxe

La propietària del gat es va adonar que s'havia escapat del domicili i, quan va baixar a buscar-lo al carrer, es va trobar la Policia Local i la Protectora d'Animals que li'l portaven en una caixa de transport després de l'agressió, segons ha informat la Policia en un comunicat.

Arran les perquisicions realitzades i una vegada recaptades totes les declaracions dels testimonis, els investigadors sospiten fins i tot que, segons les lesions que presentava l'animal, el detingut podria haver-li atropellat quan es va marxar amb el seu vehicle. El detingut, amb antecedents previs per altres motius, ha sigut posat a la disposició del Jutjat d'Instrucció de Guàrdia de la capital.

Duversos testimonis van dir que havien vist un individu que mirava sota el seu vehicle i, després de veure el gat amagat davall, va començar a propinar-li patades. Com l'animal no eixia del lloc, va pujar al seu vehicle, el va arrancar i va iniciar la marxa, deixant el felí ferit a la via pública.

Els testimonis van aportar a la propietària de l'animal la matrícula del vehicle en el qual el presumpte agressor s'havia marxat. L'ama, després de portar-lo diverses vegades al veterinari a causa de les lesions de l'agressió, va decidir interposar denúncia en la Policia Nacional. Els investigadors van donar amb la identitat i parador del presumpte agressor, de nacionalitat espanyola, a qui van localitzar i detindre.