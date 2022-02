Los centros de educación especial se sienten "invisibles" tras saber que son los únicos que mantendrán las cuarentenas

Dincat, la asociación que representa a las personas con discapacidad intelectual en Cataluña, ha lamentado que, una vez más, el Govern "de la espalda" a la educación especial y tome decisiones sin tener en cuenta la realidad del colectivo. Ha criticado así la decisión de mantener las cuarentenas por covid en los centros de educación especial, que se sienten "invisibles" después de esta decisión.

La organización, que representa a 57 de estos centros, ha reclamado al Govern que aplique el mismo protocolo en todos los centros y lo acusa de "estigmatizar" al alumnado con necesidades educativas especiales. Dincat ha trasladado su desconcierto a los Departamentos de Educación y Salud.

Para el representante de educación especial de Dincat, Toni Garrich, no tiene ningún sentido que se apliquen protocolos diferentes y ha reivindicado que los alumnos con necesidades educativas especiales tienen que tener los mismos derechos y deberes que los de las escuelas ordinarias. Ha lamentado que la decisión supone un agravio comparativo.

Garrich ha afirmado que la discapacidad intelectual no es una enfermedad en sí misma y ha añadido que la decisión de confinar o no en un alumno con patologías asociadas tendría que ser de un profesional de salud y de forma individual, no a través de un protocolo general.