El príncipe Luis de Luxemburgo y Scarlett-Lauren Sirgue rompen la relación después de comprometerse

Ha sido una enorme sorpresa para el mundo de los royals en Europa. Sobre todo porque no suele darse muy a menudo. Le ocurrió al príncipe Guillermo y a Kate Middleton, aunque luego regresaron juntos -y tienen tres hijos-. Hablamos de romper una relación cuando se han comprometido. El príncipe Luis de Luxemburgo y Scarlett-Lauren Sirgue han anunciado su ruptura, menos de un año después de que la Gran Casa Ducal de Luxemburgo anunciase que muy pronto habría boda, el 6 de abril del año pasado.

La revista Point de Vue ha confirmado que ya no tendrá lugar la que iba a ser la segunda boda del hijo de los Grandes Duques, Enrique y María Teresa de Luxemburgo, tras el divorcio en 2019 de Tessy Antony. "No nos casaremos. Sin embargo, no hubo una sombra o un problema en la pareja, sino diferencias de opinión que nos llevaron a tomar esta decisión", han asegurado a la publicación.

"Hemos estado enamorados los últimos cuatro años. Siempre hemos intentado ser lo más honestos uno con el otro. Aun cuando esta honestidad duele como hoy, estamos convencidos de que es más que nunca crucial. Pensando a fondo , hemos llegado a la conclusión de que como pareja, como padres, nuestras visiones de la vida son muy distintas. Nuestras ambiciones son muy diferentes", han declarado.

Se han avenido a confirmar que nada tienen que ver los rumores sobre las complicaciones que podría traerles a Scarlett-Lauren entrar en la familia real luxemburguesa. "Cuando nos comprometimos, obviamente habíamos discutido lo relacionado con la entrada de Scarlett a una familia real, con todo lo que ello implica en cuestión de protocolo. Eso no generó ningún problema entre nosotros. Estuvimos de acuerdo", han declarado el príncipe Louis, de 35 años, y la abogada francesa, de 30. "Seguiremos profundamente unidos por la amistad y la ternura", han finalizado.

El príncipe, tercer hijo de los Grandes Duques y que renunció a sus derechos de sucesión al casarse con Tessy, fue padre con ella de dos niños, los príncipes Gabriel, de 15 años, y Noah, de 14. Tessy se casó el año pasado con el empresario suizo Frank Floessel, con quien ya ha dado la bienvenida a su primer hijo juntos, Theodor.

El príncipe y Scarlett-Lauren Sirgue se conocieron en la capital francesa, donde ella trabajaba como letrada mientras que el royal ejercía de coach para directivos de la firma Laurent Meeschaert.