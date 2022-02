Rafael Amargo se siente víctima de la justicia y arremete contra la Policía: "Que expliquen dónde está lo que decomisan"

Rafael Amargo ha cargado contra la justicia y la Policía en su último post de Instagram. El bailaor, que fue detenido hacer ahora algo más de un año acusado de los delitos de tráfico de drogas y organización criminal, ha hablado del recurso que ha presentado para defender su inocencia en el proceso judicial abierto y tras considerar que el trabajo policial tenía algunas lagunas.

"Han desestimado el recurso de mi abogado, pero ellos no terminan de darnos lo que se le pide para poder hacer la defensa y comprobación de lo que se dice", anuncia en un post en el que sale como si fuera Cristo resucitado.

"La justicia es injusta porque es dificilísimo poder avanzar", se lamenta, antes de pasar a las acusaciones. "Que expliquen dónde está lo que decomisan, el dinero que ganan de vender lo que requisan de registros, a quién y cómo lo venden haciendo de esto un negocio corrupto y que solo hace alimentar su saco abusando así de su cargo".

Así, Amargo tacha el trato que le han dado como "dañino, abusivo e injusto". Y por eso se pregunta: "¿Tampoco voy a poder al menos defenderme de esta barbarie? No me voy a callar".

Entonces, llegan de nuevo las acusaciones, ya que cree que si no quieren darle las pruebas ni atender a sus demandas es "por no remover mierda entre el cuerpo" y hacer "la vista gorda". "Señores, el que hace como que no ve y sabe y ve, aunque no haya hecho nada, si no denuncia eso, si no denuncia a sus compañeros es cómplice, y según ampara la ley eso es un delito", denuncia.

Por último, amenaza directamente a la comisaría del distrito Centro de Madrid. "O jugamos justamente o con nombre de los IÑAKIS (nombre coloquial que usa la policía en especial los de Leganitos donde la corrupción se mastica y es un negocio y por eso está ahora cerrada esa comisaría además de por supuestas obras)".