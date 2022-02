Jordi González, tras los rumores de despido de Telecinco, anuncia que estará un año alejado de la televisión

Desde que pusiera el broche de oro a la edición de famosos de Secret Story, en la que Luca Onestini se proclamó ganador, lo cierto es que la ausencia de Jordi González ha llamado la atención a más de uno. Por eso, los rumores sobre un posible despido de Mediaset se ha desatado hasta el punto de que él mismo ha tenido que zanjarlos.

Así, el presentador catalán ha aclarado en sus redes sociales que nada de despido, y que su ausencia ha sido por decisión propia.

"La respuesta a esa pregunta que me llega de tantas partes no puede ser más sencilla: me he tomado el año sabático que hace tiempo deseaba", confiesa Jordi. "Quien pueda hacerlo que no lo dude. Va muy bien", invita a sus seguidores.

Lo cierto es que en esta nueva etapa del reality, ahora con anónimos, él no forma parte del plantel de presentadores al frente. En este caso están Carlos Sobera, Toñi Moreno, Sandra Barneda y Lidia Torrent.

Mientras, parece que Jordi se ha tomado muy en serio eso del año sabático y muestras sus aventuras en las redes. Por ejemplo, estos primeros meses del año ha cruzado el charco y se le ha podido ver por tierras colombianas.