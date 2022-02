Después de semanas de especulaciones sobre la actual relación entre la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin a raíz de las fotos de este con Ainhoa Armentia y el posterior comunicado del matrimonio en el que anunciaban que interrumpían su relación matrimonial de común acuerdo, Lecturas ha tenido acceso en exclusiva a la versión de la infanta.

"No va a haber reconciliación ni perdón", reproduce la revista. Según Pilar Eyre, quien firma la información, "Cristina quería anunciar el final de su matrimonio en el comunicado, pero Iñaki le suplicó que solo informaran de que habían interrumpido su relación".

"El día que estalló el escándalo, Cristina le comunicó a su padre su intención de separarse. Le dijo que nadie le obligaría a echarse atrás", relata Eyre, que asegura que la Infanta siente que ella no ha fallado, por eso continúa llevando su anillo de casada. "Respeto la institución del matrimonio, llevo el anillo desde hace casi veinticinco años y lo voy a seguir llevando hasta que me divorcie. Quiero que el mundo sepa que yo no tengo nada de qué avergonzarme".

Además, la periodista asegura que Cristina se siente ultrajada por los medios y las informaciones contradictorias sobre sus sentimientos hacia el exdeportista. "La infanta se siente ultrajada por los periodistas que repiten machaconamente que sigue enamorada de Iñaki y no comprende de dónde sacan tales opiniones, ya que su círculo de amigos y su familia saben perfectamente que el disgusto primero, el intenso cabreo después, han sustituido al amor y que la intención de divorciarse es irrevocable".