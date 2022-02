Laura Manzano, primera expulsada de 'Maestros de la costura 5' pese a su veteranía

Causó mucha controversia en la última edición de Maestros de la costura, y en su regreso no se pudo saber si habría ocurrido igual, pues fue expulsada en el primer programa de la edición recién estrenada. La parleña Laura Manzano fue elegida para abandonar el talent en la prueba de eliminación, algo que le hizo romper a llorar.

Así, quedó claro que en la nueva edición, que mezcla a seis finalistas veteranos con seis nuevos aprendices, no se debe dar nada por sentado, pues la primera expulsada pertenecía al primer grupo.

El resto de veteranos, que siguen concursando, son Eduardo Navarrete (finalista de la primera edición), Isabel Gomila (subcampeona de la segunda), Margarita Fernández-Ballesteros (finalista de la tercera), Borja Hernández (participante de la tercera) y Lluís Mengual (subcampeón de la cuarta).

Tanto ellos como los novatos se enfrentaron a la prueba de eliminación después de que sus trabajos en el reto en exteriores no dejara satisfechos a los jueces. Esta, a diferencia de la mezcla de conocidos y anónimos en el casting, sí fue todo un clásico del formato, y consistió en hacer una prenda a partir de otra ya confeccionada.

La propuesta de Laura se ganó críticas muy duras que hicieron que terminara siendo eliminada del talent. "No sé qué has hecho. ¿Esto qué es? El vestido está fatal confeccionado. Cada vez que lo intentabas arreglar era más desastroso", dijo una dura María Escoté sobre la propuesta, que no tenía etiqueta, tal y como habia estipulado el programa.

En esa línea, Lorenzo Caprile dijo valoró que uno de los 12 atuendos no cumplía los mínimos, y aseveró que el jurado lo tenía bastante claro antes de compartir su decisión, que Laura era la expulsada. "Aunque a veces os pueda molestar lo que os digan los jueces, sabed que siempre lo dicen con buena intención", dijo la aludida, que decidió marcharse con un consejo como estela.