Occidente trata de cercar a Putin y avisa: "Es el momento más peligroso para la seguridad europea en una generación"

Europa podría estar al borde de una guerra. Esa frase ya no es excesiva ni suena presuntuosa. La escalada militar en Ucrania parece inevitable después de que Vladimir Putin primero reconociera la independencia de Donbás y posteriormente no solo ciñera esa declaración a la parte del territorio ya controlado por rebeldes prorrusos, sino a toda la región. De facto, esto es una invasión para Occidente y así lo calificaron tanto la OTAN como Estados Unidos. La respuesta aliada, en todo caso, se centra ahora en las sanciones, coordinadas entre Washington, la UE, Reino Unido y Canadá. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, hizo un aviso muy claro: "Es el momento más peligroso para la seguridad europea en una generación".

El cerco que se trata de hacer sobre el régimen de Putin es generalizado, y el discurso es durísimo contra Moscú. Sin ir más lejos, Joe Biden avisó este martes de que Rusia "quiere tomar más territorio por la fuerza y va a ir mucho más lejos". Para el presidente de Estados Unidos estamos "al principio de una invasión de Ucrania". El cara a cara, al fin y al cabo, es entre Rusia y Estados Unidos. "Vamos a bloquear dos instituciones financieras de Rusia, vamos a aplicar bloqueos para que no pueda negociar su deuda en los mercados internacionales y vamos a imponer sanciones a distintas personas", sostuvo el inquilino de la Casa Blanca al anunciar las sanciones aprobadas por Washington, que podrían no quedarse ahí: "Si Rusia sigue adelante, aplicaremos más sanciones".

"Putin no tiene derecho a hacer lo que está haciendo, es una violación del derecho internacional", comentó Biden en una comparecencia breve, pero muy rotunda, en la que además reivindicó la acción multilateral y resaltó la "coordinación" entre los socios occidentales para aplicar medidas restrictivas. "Vamos a actuar juntos en el momento en el que entre en Ucrania y es lo que ha hecho al reconocer la independencia de estas dos regiones", asumió. Esos pasos dados como reacción a Moscú, aclaró Biden, no implican una intención bélica por parte de Occidente. "No tenemos intención de luchar contra Rusia: los movimientos son defensivos y vamos a defender todos los rincones de la OTAN", explicó para desvelar que habrá un mayor despliegue de tropas en los países Bálticos.

Joe Biden, con todo, es pesimista. "Creemos que Rusia puede lanzar un ataque militar (a gran escala) contra Ucrania, espero equivocarme", dijo para terminar su 'comunicado', al tiempo que hablaba de una "provocación" de Putin no solo contra Ucrania, sino también contra el sistema global. Moscú busca reescribir las reglas internacionales. "Si sigue por este camino, solo Rusia será la responsable. Nosotros vamos a responder y vamos a ayudar a nuestros aliados respecto a los precios de la energía. Esto va a tener un coste para todos nosotros, pero tomamos acciones decididas", terminó Biden.

Y esa losa energética cae especialmente sobre la Unión Europea. Los 27, en una reacción rápida, han aprobado en cuestión de horas también su primer paquete de sanciones contra Rusia, que se centran en 351 personas implicadas directamente en la decisión de Putin sobre el Donbás. El Alto Representante, Hosep Borrell, aseguró que las medidas "dañarán y mucho" a Rusia. Giran en torno a tres ejes: personas relacionadas con el paso dado por Moscú (entre ellas diputados de la Duma) y entidades bancarias, el bloqueo del acceso de Rusia a los mercados de capitales europeos y el del comercio con y desde Donetsk y Lugansk.

Eso sí, la UE se guarda parte de su munición: este paquete de sanciones es solo el primero y no representa la parte más drástica. Como EE UU, la UE adaptará su respuesta a las decisiones que tome el Kremlin. De momento, "es una respuesta clara a las violaciones del derecho internacional por parte del Kremlin", comentó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que además abrió el debate energético para alertar de que los Estados miembros tienen "una alta dependencia" del gas ruso y deberían apostar por las renovables. De esta forma, se reduciría de forma considerable el poder de chantaje de Rusia.

Adiós ¿definitivo? al Nord Stream 2

En el plano energético se ha tomado, de hecho, una decisión muy relevante. El canciller alemán, Olaf Scholz, anunció que no seguirá adelante con el gasoducto Nord Stream 2, que uniría Rusia con Alemania para asegurar el suministro de gas sin pasar por Ucrania. La valiente decisión política del Gobierno semáforo se produce porque, en palabras de Scholz, "no se dan las condiciones" para que el proyecto siga adelante. La burbuja europea recibió esta decisión con optimismo, pues puede entenderse además como un paso para que el país germano rompa el tabú sobre la autonomía estratégica. Francia capitanea ese barco y muchas voces entienden la crisis con Rusia como una ventana de oportunidad para ahondar en un debate que lleva años congelado.

La OTAN tampoco cambia su mensaje. Jens Stoltenberg considera que el riesgo de conflicto va en aumento y recordó que hay unidades de combate rusas fuera de sus campamentos y en disposición de llevar a cabo una agresión con escaso margen de antelación. "Urgimos a Rusia en los términos más firmes que elija el camino de la diplomacia", sostuvo el líder de la Alianza, quien considera que no es "demasiado tarde" para que Rusia "dé marcha atrás en sus intenciones".

El Reino Unido da nombres

Entre los socios occidentales también llegaron las medidas restrictivas desde el Reino Unido. El Gobierno de Johnson dio luz verde a la imposición de sanciones económicas contra cinco bancos rusos y tres individuos que cuentan con una "gran riqueza". Además, dio nombres: asegura que son las entidades los bancos Rossiya, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank y Black Sea Bank y las personas han sido identificadas como Gennady Timchenko, Boris Rotenberg e Igor Rotenberg. El primer ministro británico, no obstante, repitió el mensaje occidental para avisar a Putin de que estas sanciones son solo "las primeras".

Rusia, en un escenario de tensión casi sin precedentes, no parece incómoda. Sin ir más lejos, el Kremlin anunció el inicio de "relaciones diplomáticas" con las autoridades de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk. "La parte rusa tiene como objetivo el desarrollo integral de la cooperación con Donetsk y Lugansk, incluso a través de los ministerios de Exteriores en interés de los ciudadanos de nuestros países, fortaleciendo la paz, la estabilidad y la seguridad regionales", explicaron. A esto hay que añadir que las tropas rusas ya están presentes en el territorio. Y de forma oficial, no con falsa bandera. Putin, al final, solo está cumpliendo con un aviso que hizo el lunes: "Ucrania es parte de nuestra historia". Para el Kremlin, Ucrania no existe por sí misma.