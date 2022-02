La Aceleradora de Proyectos andaluza suma ya más de 24.000 empleos y una inversión privada de 7.000 millones

Dinamizar la economía andaluza era (y aún es) la principal prioridad del Gobierno regional desde que PP y Cs llegaron al palacio de San Telmo. Eso pasaba por lograr que la comunidad se posicionara como destino atractivo de inversión gracias a la supresión de trabas burocráticas. Con la llegada de proyectos y empresas, se beneficiaría el empleo andaluz, ubicado en el vagón de cola, con una tasa de desempleo del 20,18%.

Entre las herramientas de dinamización que el Gobierno andaluz ha lanzado se encuentra la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP), dependiente de la Consejería de Presidencia y anunciada en 2019, pero que, debido al parón del coronavirus, no comenzó su actividad hasta finales de 2020. Su objetivo es agilizar proyectos estratégicos para Andalucía, los cuales "impulsará y coordinará, promoviendo la agilización de todos los procedimientos de las Administraciones Públicas andaluzas que sean necesarios para llevarlos a cabo".

Más de un año después de su puesta en marcha efectiva, la Junta ha asignado a la UAP 40 iniciativas en todas las provincias andaluzas y en distintos sectores: turismo, energías renovables, infraestructuras, movilidad, sanidad... El proceso sigue abierto y ya hay nuevos proyectos pendientes de sumarse a la Aceleradora. A fecha de hoy, la inversión privada en estas iniciativas alcanza los 7.110 millones de euros. En cuanto al empleo, la implementación de estos proyectos supone (de manera estimada, pues están en curso y abiertos a evoluciones) más de 24.000 puestos de trabajo entre directos e inducidos.

"El balance, hasta la fecha –comenta a 20minutos.es Ana Vielba, secretaria general para la Administración Pública–, es muy positivo. Los propios empresarios están absolutamente contentos, no hay quien no quiera venir a invertir a Andalucía". Grandes firmas como Cepsa, Repsol, Cosentino, Iberdrola, Four Seasons o Marriott, están implicadas en los proyectos de la Aceleradora, que incluyen, entre otros, la construcción de la Ciudad de la Justicia de Sevilla, el Edificio Administrativo San Bernardo, también en Sevilla, plantas solares en Jerez y Guillena o infraestructuras industriales en Huelva y el Campo de Gibraltar.

Existen dos vías para acceder a la UAP, que garantiza una tramitación urgente y preferente, con una importante reducción de plazos administrativos. La primera requiere que la obra en cuestión cuente con una inversión mínima de 25 millones y al menos 50 puestos de trabajo asociados. Es el Consejo de Gobierno el que lo tramita. La segunda opción se gestiona mediante la declaración de interés estratégico para Andalucía. En este caso deben concurrir unas serie de factores ligados a la ubicación del mismo (por ejemplo, si supone dinamizar una zona despoblada), la innovación medioambiental, el fomento del turismo desestacionalizado en determinadas zonas o el beneficio a nivel de empleo para comarcas deprimidas.

En la primera de las vías, la reducción de plazos es hasta de la mitad, explica Ana Vielba. "Todas las cuestiones técnicas e incluso los propios plazos administrativos se reducen", señala. En línea con la desburocratización que el Gobierno regional ha abanderado e impulsado con sus tres decretos de simplificación administrativa.

Veinticuatro funcionarios (elegidos entre 200 aspirantes) integran el equipo de la Unidad Aceleradora de Proyectos. La mayoría compatibiliza su labor en otras consejerías con el asesoramiento y apoyo a la UAP, pero cinco funcionarios están dedicados a tiempo completo a la Unidad. Ejercen de project managers (gestor de proyectos) tras ser formados específicamente para ello con cursos sobre urbanismo, gestión, comunicación, etc. Estos funcionarios coordinan el calendario, los plazos y los distintos pasos entre las empresas y la administración. El objetivo es ejecutar las iniciativas en tiempo y forma y garantizar que la Aceleradora cumple sus objetivos de dinamización rápida.

La UAP sigue incrementando el número de proyectos de manera paulatina. Este martes, por orden del Consejo de Gobierno, se incorporaron dos nuevas iniciativas, con una inversión privada de 96,65 millones de euros y la creación de 2.273 empleos asociados en las provincias de Córdoba y Málaga. Uno de ellos supondrá la ampliación y modernización de la planta de Productos Alimenticios Gallo (Pastas Gallo) en el municipio cordobés de El Carpio, con 34 empleos asociados.