El timador de Tinder, Simon Leviev, da su primera entrevista tras el documental de Netflix: "No soy ni falso ni un fraude"

Simon Leviev, más conocido como El timador de Tinder, ha adquirido mucha notoriedad en las últimas semanas desde que Netflix publicara un documental protagonizado por tres mujeres que aseguraban que habían sido estafadas por él a través de la aplicación de citas.

La pieza aseguraba que Leviev, cuyo apellido real es Hayut, se presentaba como un heredero de un empresario rico de Israel. Ganaba a sus pretendientas con ricos regalos y después las pedía dinero asegurando que "sus enemigos" le estaban amenazando de muerte.

La historia se repitió supuestamente hasta en tres ocasiones en diferentes ciudades europeas y, mientras le pedía dinero a una de sus novias, comenzaba a cortejar a otra chica con dicho dinero estafado. Tras haber arruinado a su pareja, desaparecía por completo.

Pocos días después de la publicación del documental, Simon fue fácilmente encontrado en redes sociales. El joven, que pasó dos años en la cárcel en Finlandia por delitos de estafa, continúa viviendo de lujo en Israel mientras está en busca y captura en varios países del continente.

El empresario no ocultó su identidad y prometió contar "su versión" de los hechos. Y así lo ha hecho en el programa matinal Inside Edition donde ha negado todas las acusaciones y ha tachado el documental de ser "una película inventada".

"Solo soy un chico soltero que quería conocer a algunas chicas en Tinder. No soy un estafador de Tinder. Ni soy un falso ni soy un fraude", ha respondido ante los que le han acusado de conseguir con su labia que otros le dieran dinero.

De hecho, ha negado todo lo que se ha dicho de él. Asegura que no es heredero de ningún multimillonario y que nunca se presentó así a ninguna cita. Las autoridades señalan que podría haber conseguido estafar 10 millones de dólares, pero él explica que consigue mantener su estilo de vida con su trabajo de empresario: "No sé que decir, invertí en bitcoin en 2011".

Además, no tiene remordimientos: "No me siento mal por algo que nunca he hecho. Me siento por lo que me ha pasado a mí. Quiero limpiar mi nombre, nada es verdad".

Su novia también aparece en la entrevista, Kate Konlin, y aparece sorprendida de "la falsa historia que han creado" y ha señalado que nunca le ha dejado dinero a Simon.