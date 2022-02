La tensión que hay entre Anabel Pantoja y Kiko Rivera desde las declaraciones de este en una revista parece que se va rebajando poco a poco. Kiko dijo tanto de Anabel Pantoja como de Isa Pantoja que eran dos personas que no tenían "ni oficio ni beneficio".

Aunque luego pidió disculpas públicamente. "Puedo tener un enfado pero a veces, cuando nos ponemos en caliente, decimos cosas que ni sentimos. Les pido perdón aquí en público".

En una conexión en directo con Kiko Rivera, que está en su casa convaleciente por un problema de gota en el pie, el hijo de Isabel Pantoja ha tenido buenas palabras para su prima. "Ven a verme que quiero darte un abrazo". Uno de los reporteros de Sálvame se ha acercado al domicilio de Kiko y, gracias a un micrófono de dos metros de longitud, ha conseguido las declaraciones de Kiko Rivera que ha hablado directamente desde su balcón.

Anabel ha aprovechado para contar cómo está la relación con su primo en estos últimos meses. "Yo estuve en su casa. Estuve una hora con sus hijas, jugando, grabando tik toks, y él no salió a verme. Pero yo quiero que esté bien, quiero que esté sano" ha admitido Anabel.

"No quiero pensar que mi primo me utilizara para lavar su imagen porque se ha estado preocupando por mi padre. Él me llamó pero yo estaba atendiendo a mi padre. Mi padre se puso muy contento. No sabéis lo que adora a Kiko. Y yo le dije a Kiko que llamara a mi padre, que le iba a hacer mucha ilusión".

Anabel Pantoja, emocionada MEDIASET

Anabel Pantoja: "He echado de menos a mucha gente con lo de mi padre"

Anabel Pantoja ha aprovechado para sincerarse sobre cómo lo está pasando con la enfermedad de su padre. "Yo he echado de menos a gente. Un ¿cómo estás?, un mensaje, una llamada. Que las he tenido, ¿eh? Pero he echado de menos a gente. Me ha sorprendido la falta de compañerismo de algunos colaboradores".