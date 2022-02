El compositor Francisco Coll crearà l'obra obligada del XXII Concurs Internacional de Piano Iturbi

El músic ha sigut triat per la comissió assessora formada per Ana Guijarro, Justo Romero, Carles Marín i de la qual també forma part Josu de Solaun, Emma Jiménez i Joaquín Achúcarro.

La diputada del Premi Iturbi, Glòria Tello, ha elogiat l'elecció del compositor valencià, "considerat un referent en l'àmbit internacional, amb una gran capacitat creativa inusitada que es plasma en una estructural i tècnica fascinants de gran qualitat".

Tello ha informat que el compositor haurà de crear una obra d'entre 7 i 10 minuts per a setembre d'enguany. Serà la peça que els i les concursants hauran d'interpretar de manera obligada.

Francisco Coll va estudiar en el Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València i en el Real Conservatori Superior de Música de Madrid, aconseguint el Premi d'Honor final de carrera.

Des de 2008 estudia composició en la Guildhall School of Music and Drama (Londres) sent alumne de Thomas Adès.

Francisco Coll va ser compositor resident del Palau de la Música en les temporades 2018-19 i 2019-20, i entre les seues últimes distincions es troben els considerats guardons de música clàssica més rellevants a nivell europeu, els ICMA Awards 2022, en els quals Coll ha aconseguit dos distincions, l'Orchestra Award, atorgada per la Filharmònica de Luxemburg, i la de CD Música Contemporània.

El creador estrenarà el dia 25 de maig la composició Lilith en el Palau de la Música, concert en el qual també s'interpretarà una altra obra de Coll, Turia, concert per a guitarra que interpretarà el concertista Jacob Kellermann.