Chelo García-Cortés es una de esas periodistas que siempre está al filo de la noticia. Por eso lleva tantos años en la profesión, y por eso es una de las colaboradoras más queridas de Sálvame, aunque sus compañeros no duden en gastarle bromas pesadas continuamente.

En la actualidad, uno de los personajes más buscados por todos los reporteros es, sin duda, la infanta Cristina. Sobre todo tras el affaire de su marido con Ainhoa Armentia. Y ha sido Chelo García-Cortés la que ha conseguido una exclusiva, ya que el destino ha querido que coincidiera con la infanta en un vuelo Madrid-Barcelona el pasado 19 de febrero. Y así lo ha desvelado en Sálvame Lemon Tea.

"Me encontré con la infanta en un vuelo de Vueling. Iba en primera fila. En cuanto me vio, me sonrió, me saludó. Nos dimos la mano", ha comenzado a relatar. "Yo me senté justo al lado de su guardaespaldas. La vi muy sorprendida cuando me vio, porque claro, ella iba supertranquila. Pero yo ni usé móvil ni nada".

"Lo que más me sorprendió fue su físico. La vi extremadamente delgada. Ella, que es una mujer alta, corpulenta, estaba muy delgada", ha comentado Chelo García-Cortés. "Eso sí, llevaba el anillo de casada en la mano izquierda".