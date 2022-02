El 'meló d'or' d'Ontinyent (València), reconegut com a varietat de conservació a Espanya

Fa tres anys, un equip de la Universitat Politècnica de València (UPV) i l'Ajuntament d'Ontinyent van iniciar un ambiciós projecte per a protegir aquest producte, únic en l'agricultura valenciana i nacional, i contribuir a augmentar la seua producció i rendibilitat. La seua inclusió en la llista de varietats de conservació suposa una "fita" per al futur del cultiu.

A més de contribuir a la conservació del 'meló d'or', aquest registre permetrà salvaguardar els drets dels agricultors que el conreen. Reconeix també les excepcionals característiques de qualitat d'aquest meló valencià, la necessitat de la seua conservació i de la seua valorització com a producte agrari de qualitat diferenciada, explica Salvador Soler com a coordinador del projecte i investigador del grup de conservació i millora de varietats tradicionals de l'institut COMAV de la UPV.

L'agricultor i productor de 'meló d'or' Rafael Francés coincideix a destacar les dificultats que presenta una producció totalment artesanal com la d'aquest meló respecte a altres productes de menor preu final, però amb "molta menys qualitat". Per açò, subratlla, totes les ajudes per a protegir-lo i les que puguen servir per a donar suport a la seua producció, distribució i venda són benvingudes.

Com a regidora d'Agricultura, Sayo Gandia celebra aquest reconeixement perquè "contribueix a la salvaguarda dels drets dels agricultors", a més d'agrair a la Politècnica el seu interés i als productors la seua dedicació.

En els tres anys d'estudi, dins del projecte finançat per la Generalitat, l'equip va realitzar una exhaustiva anàlisi de les característiques vegetatives, de fruit i de composició de les varietats de 'meló d'or'. Així es van establir les característiques morfològiques, agronómicas i de qualitat que el defineixen de manera diferencial.